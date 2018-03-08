“Tek hedefim Trabzonspor’u Avrupa kupalarına taşımak”

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bütün sorumluluğunu kendisinde olduğunu belirterek, hedeflerinin Trabzonspor’u Avrupa kupalarına taşımak olduğunu söyledi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde haftalık basın toplantısı düzenledi. Basın mensuplarının soruları öncesi bir değerlendirme yapan Çalımbay, “Biz buraya gelmeden önce basın toplantısı yapılmıyor, antrenmanlar da basına açılmıyordu. Ancak biz basının da bir şeyleri bilmesi ve takımla iç içe olması gerekiyor düşüncesiyle hareket ettik. O yüzden basınla birlikte yolumuza devam edelim istedik ve o yüzden hep açık olduk. Fakat son zamanlardaki konuşmalar ya da konuştuklarım bazen başka şekilde algılandığı için istenmeyen üzücü şeyler ortaya çıktı. Bunlara bir son vermek için de önce bir değerlendirme yapmak istedim” diye konuştu.

“BURAYA BAŞARILI OLMAK İÇİN GELDİK”

Trabzon’a başarı için geldiklerini ve tek hedeflerinin Trabzonspor’un başarısı olduğunu ifade eden Çalımbay, “Biz buraya geldiğimizde işimizin çok zor olduğunu biliyorduk. Camiayı da çok çok iyi tanıyorduk, geldiğimizde takımın durumu da belliydi. Zaten takımın durumu iyi olsaydı o zaman ne antrenör ne de başka bir değişiklik olurdu. Belliki bir kriz vardı ve bizim de bu krizi yönetmemiz gerekiyordu. Bunun için elimizden gelen gayreti gösterdik. Mevcut oyuncularımızla yapabildiğimizi yaptık. Ligin ikinci yarısı istediğimiz gibi olmadı. Bu da başarısızlık olarak görüldü. Ancak biz bunu kabul etmedik. Özellikle bazı maçlarda şanssızlıklar yaşadık ve mağlubiyetler aldık. Sonra başka şeyler çıkmaya başladı. Canlı yayında sorulan soruya ‘Kurmadığım takım ama mazeret değil’ dedim, burada mazeret kısmını kaldırıp kullandılar” dedi.

“BÜTÜN SORUMLULUK BENDE”

Trabzon’a geldikten sonra 3-4 maç dışında kötü bir çizgi çizmediklerini ve bundan sonra da aynı şekilde yollarına devam edeceklerini dile getiren deneyimli çalıştırıcı, kötü gidişatta sorumluluğun yönetimde değil kendilerinde olduğunu söyledi. Çalımbay, “Ben sorumluluktan kaçan bir insan değilim. Onun için bunun arkasında başka bir şey aranmasın. Bütün sorumluluk bende. Maalesef yazılıp çiziliyor. Oyuncularla ilgili yazılıyor. Tabiki sıkıntılar var, kimseyi ortaya atıp onların üzerinden kendimizi yukarıya çıkarmaya çalışan insanlar değiliz. Bundan önce de Trabzonspor’dan daha zor takımlarla çalıştım. Bunlardan birisi Rize’dir, Antalyaspor’dur. Beşiktaş’a gittim. Beşiktaş takımı her şeyden kopmuş bir takımdı, ikinci yarı lider yapıp Avrupa Kupaları’na soktuk. Denizlispor’a gittik, düşme potasından alıp Avrupa Kupaları’na gittik. Gittiğimiz yerde bir çizgimiz vardır. Burada da son maçlarımız ya da aldığımız beraberlikler ve iki mağlubiyetten sonra yeni şeyler üretilmeye başlandı. Bütün sorumluluk bizde. Benim de tek hedefim Trabzonspor’u Avrupa’ya götürmek. Başka bir düşüncem yok. Kalan 10 maçımız bizim için final niteliğinde. Onun için kenetlenme zamanı. Bu 10 maçı çok iyi bir şekilde bitirip Trabzonspor’u Avrupa Kupaları’na götürmek” şeklide konuştu.

“TARAFTARLARIMIZIN HER ZAMAN YANIMIZDA OLMASINI İSTİYORUZ”

Trabzon’a geldikleri günden itibaren başta taraftar ve yönetim olmak üzere kendilerine büyük destek verildiğine vurgu yapan Çalımbay, “Geldiğim günden beri mükemmel bir taraftar desteği var. Onun eksik olmaması gerekiyor hem içeride hem dışarıda. Lütfen 10 maç bizimle beraber olsunlar. Buraya gelirken bana 2 yıl teklif edilmişti ancak benim onları onların beni görmesi gerekiyordu. Bu yüzden de sene sonuna kadar mukavele imzaladım. Benim mukavelem sene sonuna kadar. Ben de bunu burada iyi bir şekilde bitirmek istiyorum. Önümüzdeki yılla ilgili; önce sezon biter ondan sonrasına bakarız. Şu andaki tek önemli şey Trabzonspor’un Avrupa Kupaları’na katılması. Özellikle basın mensuplarından ricam başka şeyler konuşulmaması” şeklinde konuştu.

“TRABZONSPOR’A BİR KURUŞ HARCATMADAN GÖREV YAPAN BİR TEKNİK DİREKTÖRÜM”

Oyuncularıyla iki gün boyunca toplantı yaptığını ifade eden Çalımbay, “Onlar da sorumluluğunu biliyor. Ben belki de Kulübüne bir kuruş harcatmadan görev yapan teknik direktörüm. Bura da tek amaç başarı. Yönetim bana her zaman destek verdi. Hem yönetim hem taraftarın desteği hep bizimle oldu. Biz teknik heyet olarak sorumluluğumuzu biliyoruz” ifadelerini kullandı.

“AKHİSAR İLE OYNANAN İLK MAÇIN PSKOLOJİSİNİ YIKMAYA ÇALIŞACAĞIZ”

Telefisi olmayan maçlar oynayacaklarını belirten Çalımbay, “Takımda eksik ve sakat oyuncularımız var. Akhisar’a gideceğiz. Benim de ilk maçım. Bu maçı çok iyi şekilde bitirmek istiyorum, o da galibiyet. Kazanmak için ne gerekiyorsa her şeyi yapacağız. Tekmeye kafa da koyacağız. Ben yönetime de taraftara da futbolcularıma da sonuna kadar güveniyorum. Çünkü bizim bugüne kadar söylediklerimizi maalesef başka şekilde algıladılar. Akhisar maçı ve diğerleri telafisi olmayan maçlar. Trabzonspor’un ilk yarıda Akhisar ve Alanya’ya karşı kendi evinde kaybettiği maçlar var. Akhisar maçı çok önemli. Akhisar ile oynanan ilk maçın psikolojisini yıkmaya çalışacağız. Alanya’ya karşı Trabzonspor ilk galibiyetini aldı. Alanya’dan sonra Akhisar’la ikincisine gidiyoruz. Onu da geçmemiz gerekiyor” diye konuştu.

“İKİNCİ YARIDA ŞANSIZLIKLAR YAŞADIK”

Trabzonspor’un özellikle ligin ikinci yarısında çok iyi maçlar oynamasına karşılık şanssızlıklar yaşadığını belirten Rıza Çalımbay, “Bazı şeyler bizde kalacak, çünkü bazı şeyleri açıklayınca karşımıza farklı şekilde çıktı. Bu takım kabul edilmese de ikinci yarıda bir takım şanssızlıklar yaşadı. Bunlardan en barizi Göztepe, Gençlerbirliği, Konya ve Fenerbahçe maçları. Burada hata aramak istemiyorum. Bunlar bitti. Takımımız bu, oyuncularımız bu, biz de buradayız. Herkes direkt skorla ilgileniyor, kimse takımın iyi oynadığını konuşmuyor” ifadelerini kullandı.

“BURAK YILMAZ OLAYINDA YANLIŞ ANLAŞILMA VAR”

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, golcü futbolcu Burak Yılmaz’ın Bülent Albayrak ile yaşadığı gerginlikle ilgili olarak ise şunları söyledi:

“Burak’la konuştum. Olay tamamen yanlış anlama. Burak’ı Eskişehir’den Trabzon’a gönderen benim. Burak’ı buraya göndermeden önce Şenol hocayla ’da konuşmuştum. Dünkü görüşmeden sonra olay kapandı gitti, Bülent hoca’dan özür diledi, birbirlerine sarıldılar bitti. Bizim olduğumuz yerde kötü bir olay olmaz. Böyle şeyler olabilir, haftanın ilk antrenmanı gerilmeler olabilir. Biz ona rağmen antrenmanı açıyoruz. Bu olayda hiçbir şey yok.”

Çalımbay, Burak’ın takımın golcüsü olduğu gerçeğinin ortada durduğuna vurgu yaparak, “Bu takımın golcüsü Burak. Allah korusun Burak sakatlandı, sezon sonuna kadar yok. Diğer arkadaşlarımızın gol atması lazım. Burak hep olacak diye bir şey yok ki. Ben istiyorum ki diğer arkadaşlarımız da atsın. Başka takımlardan örnek vermek istemiyorum. O yüzden bazı şeyleri de basının görmesi lazım” şeklinde konuştu.

SAKAT FUTBOLCULARIN SON DURUMU

Çalımbay, takımda sakatlıkları bulunan oyuncularla da ilgili olarak bilgi verdi. Esteban’ın 1 ay daha uzak kalacağını belirten Çalımbay, “Mustafa Akbaş 1-1.5 ay sonra çalışmalara başlayacak. Castillo’dan gelecek olan raporlarına bakacağı ve onunda 1.5-2 ay sonra dönme durumu var. Durica bir ay yok, Bero da sakatlandı o da en az bir ay yok. Abdülkadir’in de sakatlığı var ancak maçta oynayabilir. Hubocan’ın ise sarı kart cezalısı olması nedeniyle Akhisar’da forma giyemeyecek" dedi.

(Gökmen Şahin - Ozan Köse/İHA)