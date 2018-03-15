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Taraftarlardan derbi öncesi anlamlı buluşma

Galatasaray ve Fenerbahçe taraftar grupları derbi öncesinde öncesinde yemekte bir araya geldi.

15 Mart 2018 Perşembe 22:51
Taraftarlardan derbi öncesi anlamlı buluşma

Galatasaray ve Fenerbahçe taraftar grupları derbi öncesinde öncesinde yemekte bir araya geldi.

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında 17 Mart Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi iki takım taraftarları anlamlı bir etkinlik düzenledi. Galatasaray taraftar grubu ‘UltrAslan’ ve Fenerbahçe taraftar grubu olan ‘Genç Fenerbahçeliler’ Bahçelievler’de bir restorantta düzenlenen yemekte bir araya geldi. Cumartesi günü oynanacak dev mücadele öncesi düzenlenen etkinlikte iki takım taraftarları da dostluk mesajları vererek, küfüre karşı olduklarını dile getirdi. İlk olarak Genç Fenerbahçeliler adına konuşan Yücel Aslan, "Malum hepinizin bildiği üzere çok önemli bir derbi oynanacak. Maç öncesi ev sahipliği niteliğinde Ultraslan grubunu ağırlayalım dedik. Hepinizin bildiği gibi şartlar ortada. Mehmetçiğimizin Afrin’de verdiği mücadeleyi hepimiz biliyoruz. Bu şartlar altında birlik ve beraberliğimizi göstermek istedik. Biz devletimizin, hükumetimizin, taraftar olarak her zaman yanında olduğumuzu gösterdik. Şimdi futbolcular maçta birbirlerine atmosfer gereği faul yapıyorlar ve mücadele ediyorlar. Başkanlar, yöneticiler demeçler veriyorlar hepsi orada kalıyor. Taraftarlar da bu birliği yapmış çok olmaması lazım. Maç içerisinde tezahürat yapılacaktır ama o ayrıdır. Biz beraber olduğumuz zaman öküz altında buzağı arayanlar oluyor. Maçta küfür ediliyor deniliyor” açıklamasını yaptı.

SEBAHATTİN ŞİRİN: "BİRLİK VE BERABERLİĞE İHTİYACIMIZ VAR"

Galatasaray taraftar grubu UltrAslan adına konuşan Sebahattin Şirin ise birlik beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan bir zamanda olduklarını ifade ederek, "Genç Fenerbahçeli arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kıskananlar olacak. Bu ortamı yanlışa çekmeye çalışanlar olacaktır. Şu anda ülkemizin birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğu zamandayız. Bu sorun Kürt sorunu değildir. Bu sorun ülkemizin bekasının sorunudur" şeklinde konuştu.

Yemekte bulunan Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu ise iki takım taraftarlarının bir araya gelerek tarihi bir hadiseye imza attıklarını ifade ederek, hafta sonunda oynanacak derbide Fair-Play’in ön plana çıkmasını temenni etti.

(Bora Akyol - Oğuzhan Ort /İHA)
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