Takım hakkında değerlendirmelerde bulunan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, ”Güzel bir kenetlenme, takımda yaptığımız ufak tefek oynamalar bize cevap verdi. Özellikle takım savunmasında ortaya konulan mücadele inanılmazdı” dedi.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Aytemiz Alanyaspor, ligin 25. haftasında sahasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına yaptığı idmanla sürdürdü.

Alanyaspor Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri’nde Teknik Direktör Mesut Bakkal gözetiminde gerçekleşen idmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular ardından istasyon çalışması yaptı. Son bölümünde ise dar alanda taktik çalışması yapan turuncu yeşilli ekip antrenmanı tamamladı. İdmana sakatlığı bulunan Berkan Emir katılmazken Emre Nefiz ise takımdan ayrı çalıştı.

Aytemiz Alanyaspor’un başında çıktığı ilk maçta galibiyet elde eden Teknik Direktör Mesut Bakkal, antrenmanda gazetecilerin sorularını yanıtladı. İyi başlamanın önemli olduğunu ifade eden Bakkal, "Özellikle geldiğimiz dört haftalık dönemden sonra takımın ve camianın böyle bir galibiyete ihtiyacı vardı. Bunun da benimle olması daha sevindirici bir olay. Güzel bir kenetlenme, takımda yaptığımız ufak tefek oynamalar bize cevap verdi. Özellikle takım savunmasında ortaya konulan mücadele inanılmazdı. İkili mücadelede şuanda bu haftaya baktığınız zaman tüm ligde Welinton birinci sırada. Veriler üzerinde konuşmak gerekirse, top kazanmada, ikili mücadelede ve pozisyon üretmede iyi bir takım vardı. Zaten hücumda sorunumuz yoktu, savunma yapmakta bir tembelliğimiz vardı. Anlattık, oyuncu grubu da çok kaliteli oyunculardan kurulu. İyi takım olma yolunda, takım defansı yolunda bir oyun oynadılar ve bu da bize galibiyetle döndü” dedi.

Önlerinde 10 haftalık bir finalin olduğunu aktaran Bakkal, ”Şimdi iki maçı içeride oynayacağız. Futbolcularıma da söyledim, bu kadar moral kazandıktan sonra, böyle iyi bir skor elde ettikten sonra böyle devam edebilmemiz gerekir. Özellikle hücum gücünde iyi olan bir takım bu denli defans yaptığı zaman mağlup olacağını düşünmüyorum. Çünkü özverili oynuyoruz. Takım olarak bazı şeyleri ertelediklerinin farkındalardı. Bunu da başardılar. Ben tüm oyuncularıma tekrar teşekkür ediyorum. Bizlere iyi bir moral oldu. Cuma günü Başakşehir maçı oynayacağız. Bizim için çok önemli bir maç. Önümüzdeki iki maç bizim yerimizi de belli edebilir. Farklı hedefler de koyabiliriz. Önemli olan gösterdiğimiz mücadeleyi ve takım bütünlüğünü ortaya koyabilmeliyiz. Bu hafta taraftarların coşkusu bizlere inanılmaz bir katkı sağlayacak. Bundan eminim. İnşallah bundan sonra hep beraber kazanmaya devam ederiz” diye konuştu.

(Erdal Anak /İHA)