Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 27°
parçalı az bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
94590
ALTIN
189.258
DOLAR
4.6820
STERLİN
6.1924
EURO
5.4615
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Suudi Arabistan Mısır’ı 2-1 mağlup etti

Dünya Kupası A Grubu 3. maçında Suudi Arabistan, Mısır’ı 90+4. dakikada attığı golle 2-1 mağlup etti.

25 Haziran 2018 Pazartesi 20:06
Suudi Arabistan Mısır’ı 2-1 mağlup etti

Dünya Kupası A Grubu 3. maçında Suudi Arabistan, Mısır’ı 90+4. dakikada attığı golle 2-1 mağlup etti.

Mücadelede Mısır, ilk golü yıldız oyuncusu Muhammed Salah ile buldu. Mısır’ın 22. dakikada bulduğu golün karşılığını Suudi Arabistan ilk yarının uzatmasında verdi. 45+6. dakikada penaltıdan Salman Al Faraj beraberliği sağladı ve devre 1-1’lik eşitlikle geçildi. Suudi Arabistan, 90+4. dakikada galibiyet golüne ulaştı. Abdullah Otayf’ın asistinde Salem Al Dawsari ağları sarstı ve takımına galibiyeti getirdi. Bu galibiyetle Suudi Arabistan, Dünya Kupası’nda 3 puana ulaşırken Mısır ise turnuvayı puansız kapattı. Kasımpaşa forması giyen Mısırlı oyuncu Trezeguet, karşılaşmaya ilk 11’de başladı ve 81 dakika oyunda yer aldı.

(İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milliler Dünya Kupası eleme maçlarına hazır
Milliler Dünya Kupası eleme maçlarına hazır
Dünya Kupasında bugün (25 Haziran)
Dünya Kupasında bugün (25 Haziran)
İspanya son 16’ya kaldı
İspanya son 16’ya kaldı
Quaresma manşetlerde
Quaresma manşetlerde
Portekiz üst tura çıktı
Portekiz üst tura çıktı
Aboubakar yeniden Beşiktaş’ta !
Aboubakar yeniden Beşiktaş’ta !
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim