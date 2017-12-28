Süper Lig’de ilk yarının ‘En’leri belli oldu

2017-2018 yılı Süper Lig’de sezonun ilk yarısı sona ererken, takımların ve futbolcuların istatistikleri belli oldu. Ajans Press ve ITS Medya’nın medya araştırmasına göre, medyanın en çok konuştuğu takım 47 bin 990 habere konu olan Beşiktaş oldu; Beşiktaş’ı 45 bin 510 haberle Fenerbahçe, 44 bin 221 haberle Galatasaray,16 bin 739 haberle Medipol Başakşehir ve 16 bin 374 haberle Kayserispor takip etti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) verilerinden elde edilen bilgilere göre, ilk yarının en çok kırmızı kart gören takımı, 5 kırmızı kartla Beşiktaş olurken, tek kırmızı kart görmeyen ekip ise ilk yarıyı lider bitiren Medipol Başakşehir oldu.

EN ÇEKİŞMELİ İLK YARI

2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu’nda, son yılların en çekişmeli ilk yarısı geride kaldı. Ligin ilk yarısını 36 puanla Başakşehir lider olarak tamamladı. 37 golle Galatasaray ilk yarının en golcü takımı olurken, kalesinde 16 gol gören Beşiktaş ligin en az gol yiyen takımı oldu. Kalesinde 34 gol gören Osmanlıspor, ilk yarının en çok gol yiyen takımı oldu.Sezonun ilk yarısında konuk olduğu takımlara en fazla gol alan takım ise Aytemiz Alanyaspor oldu.Deplasmanda rakip fileleri 17 kez havalandıran Alanyaspor, bu alanda en çok gole sahip olan takım unvanına sahip oldu.Ligin en çok isabetli orta yapan futbolcusu 59 isabetli ortayla Ricardo Quaresma olurken, Serkan Kırıntılı 69 kurtarışla ligin en çok kurtarış yapan kalecisi oldu.

GOL KRALLIĞINDA KIYASIYA MÜCADELE

Ligin ilk yarısında gol krallığı koltuğunda 14 maçta 14 golü bulunan Trabzonsporlu Burak Yılmaz yer alıyor. Göztepeli Adis Jahovic’in 16 maçta 14 golü bulunurken, Galatasaraylı Gomis 17 maçta 14 gole imza attı.

EN ÇOK PENALTIYI ALİ PALABIYIK ÇALDI

Hakem performansları incelendiğinde, ligin ilk yarısında en çok penaltı çalan hakemin 12 maçta 8 kez beyaz noktayı gösteren Ali Palabıyık olduğu belirlendi.Sezonun ilk yarısında kartına en çok başvuran hakem, yönettiği 12 maçta 59 sarı 2 kırmızı kart gösteren Fırat Aydınus oldu.