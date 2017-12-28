Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 16°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
113754
ALTIN
157.061
DOLAR
3.7846
STERLİN
5.0843
EURO
4.5197
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Mutluluk hissi veren besinler
Mutluluk hissi veren besinler
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?
Kış aylarında cildi canlandıran 10 besin
Cildi canlandıran 10 besin
En yaygın 10 baş dönmesi nedeni
Baş dönmesi neden olur?

Süper Lig’de ilk yarının ‘En’leri belli oldu

2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu’nun başlangıcından bugüne kadar medyanın en çok konuştuğu takım, 47 bin 990 haberle Beşiktaş oldu.

28 Aralık 2017 Perşembe 09:52
Süper Lig’de ilk yarının ‘En’leri belli oldu

2017-2018 yılı Süper Lig’de sezonun ilk yarısı sona ererken, takımların ve futbolcuların istatistikleri belli oldu. Ajans Press ve ITS Medya’nın medya araştırmasına göre, medyanın en çok konuştuğu takım 47 bin 990 habere konu olan Beşiktaş oldu; Beşiktaş’ı 45 bin 510 haberle Fenerbahçe, 44 bin 221 haberle Galatasaray,16 bin 739 haberle Medipol Başakşehir ve 16 bin 374 haberle Kayserispor takip etti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) verilerinden elde edilen bilgilere göre, ilk yarının en çok kırmızı kart gören takımı, 5 kırmızı kartla Beşiktaş olurken, tek kırmızı kart görmeyen ekip ise ilk yarıyı lider bitiren Medipol Başakşehir oldu.

EN ÇEKİŞMELİ İLK YARI

2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu’nda, son yılların en çekişmeli ilk yarısı geride kaldı. Ligin ilk yarısını 36 puanla Başakşehir lider olarak tamamladı. 37 golle Galatasaray ilk yarının en golcü takımı olurken, kalesinde 16 gol gören Beşiktaş ligin en az gol yiyen takımı oldu. Kalesinde 34 gol gören Osmanlıspor, ilk yarının en çok gol yiyen takımı oldu.Sezonun ilk yarısında konuk olduğu takımlara en fazla gol alan takım ise Aytemiz Alanyaspor oldu.Deplasmanda rakip fileleri 17 kez havalandıran Alanyaspor, bu alanda en çok gole sahip olan takım unvanına sahip oldu.Ligin en çok isabetli orta yapan futbolcusu 59 isabetli ortayla Ricardo Quaresma olurken, Serkan Kırıntılı 69 kurtarışla ligin en çok kurtarış yapan kalecisi oldu.

GOL KRALLIĞINDA KIYASIYA MÜCADELE

Ligin ilk yarısında gol krallığı koltuğunda 14 maçta 14 golü bulunan Trabzonsporlu Burak Yılmaz yer alıyor. Göztepeli Adis Jahovic’in 16 maçta 14 golü bulunurken, Galatasaraylı Gomis 17 maçta 14 gole imza attı.

EN ÇOK PENALTIYI ALİ PALABIYIK ÇALDI

Hakem performansları incelendiğinde, ligin ilk yarısında en çok penaltı çalan hakemin 12 maçta 8 kez beyaz noktayı gösteren Ali Palabıyık olduğu belirlendi.Sezonun ilk yarısında kartına en çok başvuran hakem, yönettiği 12 maçta 59 sarı 2 kırmızı kart gösteren Fırat Aydınus oldu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PFDK kararları açıklandı, hangi kulüplere ceza geldi?
PFDK kararları açıklandı, hangi kulüplere ceza geldi?
"Asıl Che sizde; ATATÜRK"
"Asıl Che sizde; ATATÜRK"
Cenk Gönen La Liga'da formaya hasret kaldı
Cenk Gönen La Liga'da formaya hasret kaldı
Cenk Tosun Everton’a transfer oldu mu?
Cenk Tosun Everton’a transfer oldu mu?
Şenes Erzik: "Kitapsız spor olmaz"
Şenes Erzik: "Kitapsız spor olmaz"
"İntihar düşüncesinin kafamdan çıkması için dua ediyorum"
"İntihar düşüncesinin kafamdan çıkması için dua ediyorum"
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim