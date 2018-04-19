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Süper Lig’de haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

19 Nisan 2018 Perşembe 11:54
Süper Lig’de haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu’nun Türkiye Futbol Federasyonu’nun internet sitesinden açıkladığı listeye göre; 20, 21, 22 ve 23 Nisan’da oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şöyle:

YARIN

20.00 Medipol Başakşehir - Kayserispor: Hüseyin Göçek

21 NİSAN CUMARTESİ

13.30 Kardemir Karabükspor - Bursaspor: Serkan Çınar

13.30 Gençlerbirliği - Osmanlıspor: Ali Palabıyık

16.00 Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor: Halil Umut Meler

19.00 Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray: Ümit Öztürk

22 NİSAN PAZAR

16.00 Atiker Konyaspor - Kasımpaşa: Bülent Yıldırım

16.00 Teleset Mobilya Akhisarspor - Göztepe: Arda Kardeşler

19.00 Beşiktaş - Evkur Yeni Malatyaspor: Halis Özkahya

23 NİSAN PAZARTESİ

20.00 Fenerbahçe - Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

(İHA)
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