Süper Lig’de haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.
Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu’nun Türkiye Futbol Federasyonu’nun internet sitesinden açıkladığı listeye göre; 20, 21, 22 ve 23 Nisan’da oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şöyle:
YARIN
20.00 Medipol Başakşehir - Kayserispor: Hüseyin Göçek
21 NİSAN CUMARTESİ
13.30 Kardemir Karabükspor - Bursaspor: Serkan Çınar
13.30 Gençlerbirliği - Osmanlıspor: Ali Palabıyık
16.00 Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor: Halil Umut Meler
19.00 Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray: Ümit Öztürk
22 NİSAN PAZAR
16.00 Atiker Konyaspor - Kasımpaşa: Bülent Yıldırım
16.00 Teleset Mobilya Akhisarspor - Göztepe: Arda Kardeşler
19.00 Beşiktaş - Evkur Yeni Malatyaspor: Halis Özkahya
23 NİSAN PAZARTESİ
20.00 Fenerbahçe - Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu(İHA)