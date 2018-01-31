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Süper Lig’de 10 takımda 22 teknik direktör görev aldı

Süper Lig’in 19 haftalık diliminde, 10 takımda teknik direktör değişikliği yaşandı.

31 Ocak 2018 Çarşamba 10:29
Süper Lig’de 10 takımda 22 teknik direktör görev aldı

Ajans Press, 2017-2018 Süper Lig sezonunda yaşanan teknik kadro değişikliklerini ve medya yansımalarını inceledi. Kurumun medyadan elde ettiği verilere göre, Süper Lig’in 19 haftalık bölümünde 18 takımın 10’unda teknik direktör değişikliği yaşandı. Değişiklik yaşayan 10 takımda toplam 21 teknik adam görev aldı. En fazla görev değişikliği yaşayan takımlar ise, Antalyaspor, Gençlerbirliği ve Kardemir Karabük olurken, bu takımlar 3 farklı teknik direktör ile çalıştı.

Ligin ilk yarısında değişikliğe giden diğer takımlar da; Atiker Konyaspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Osmanlıspor, Trabzonspor, Galatasaray ve Aytemiz Alanyaspor olarak kayıtlara geçerken, bu ekipler 2 farklı teknik direktörle çalışmış oldu. 2015-2016 ve 2016-2017 yıllarının şampiyonu Beşiktaş ile ilk yarıyı lider kapatan Medipol Başakşehir’in yanı sıra Fenerbahçe, Teleset Mobilya Akhisarspor, Bursaspor, Demir Grup Sivasspor, Göztepe ve Kayserispor’da sezona başladığı teknik direktörlerle yollarına devam etti.

YERLİ TEKNİK DİREKTÖR DAMGASI

ITS Medya ve Ajans Press’in medya araştırmasına göre, Süper Lig’in başlangıç tarihinden bugüne kadar medyaya 36 bin 900 haberin yansıdığı tespit edildi.Süper Lig hakkında medyaya yansıyan başlıklarda ’yerli teknik direktör’ haberle dikkat çekti. Süper Lig’de, sürekli yaşanan teknik adam değişikliğine karşın, tercihler hep yerli teknik direktörlerden yana oldu. Böylelikle ligde mücadele eden 18 takımın 15’inin yerli teknik direktörler oluşturdu. Sergen Yalçın’ın Kasımpaşa’yla prensip anlaşmasına varmasının ardından, yerli teknik direktörle çalışan takım sayısı 16’ya çıkmış oldu.Buna karşın, Kayserispor, Rumen teknik direktör Marius Sumudica, Bursaspor ise Fransız çalıştırıcı Paul Le Guen ile yola devam ederek tercihlerini yabancı teknik direktörden yana kullanan iki takım arasında yer aldı.

SÜPER LİG’İN EN İSTİKRARLISI ABDULLAH AVCI

Sezona Antalyaspor’da başlayan deneyimli teknik adam Rıza Çalımbay, 5. haftanın ardından görevinden ayrıldı. Çalımbay, 9. hafta öncesinde Ersun Yanal’dan boşalan Trabzonspor teknik direktörlüğüne getirilerek bir sezonda iki farklı takımda yer alan tek teknik direktör oldu. Ligde sürekli yaşanan teknik adam değişikliğine karşın, Medipol Başakşehir’i çalıştıran Abdullah Avcı, adını en istikrarlılar listesine yazdırdı. Turuncu lacivertli kulüple 8 Ağustos 2014’te sözleşme imzalayan Avcı, bin 260 gündür görevinin başında yer aldı. Avcı’yı 12 Haziran 2015’ten bu yana Beşiktaş’ın başında bulunan Şenol Güneş takip etti.

Son Güncelleme: 31.01.2018 10:38
Anahtar Kelimeler:
Süper LigTeknik Direktör Değişimi
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