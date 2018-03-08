Spor Toto Süper Lig’de 25. hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemler açıklandı.
Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre; 9, 10, 11 ve 12 Mart’ta oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şu şekilde:
9 Mart Cuma
20.00 Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır
10 Mart Cumartesi
13.30 Demir Grup Sivasspor - Kasımpaşa: Alper Ulusoy
16.00 Osmanlıspor - Bursaspor: Barış Şimşek
19.00 Beşiktaş - Gençlerbirliği: Mustafa Öğretmenoğlu
11 Mart Pazar
13.30 Göztepe - Antalyaspor: Fırat Aydınus
13.30 Kayserispor - Kardemir Karabükspor: Suat Arslanboğa
16.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe: Mete Kalkavan
19.00 Galatasaray - Atiker Konyaspor: Halil Umut Meler
12 Mart Pazartesi
20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor - Trabzonspor: Ümit Öztürk(İHA)