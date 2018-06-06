Spor camiasından Ümit Kayıhan’a başsağlığı

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray, Fenerbahçe ve Kasımpaşa, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden teknik direktör Ümit Kayıhan için başsağlığı mesajı yayınladı.

Türkiye’de Göztepe, Altay, MKE Ankaragücü gibi kulüplerde görev almış olan teknik direktör Ümit Kayıhan, İzmir’de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden Kayıhan’a TFF, Galatasray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Kasımpaşa kulüpleri tarafından başsağlığı mesajı yayınlandı.

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU

Türk futboluna yaptığı katkılarla anılan deneyimli çalıştırıcı için TFF resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Türk futboluna uzun yıllar teknik direktör ve futbolcu olarak hizmet veren değerli spor adamı Ümit Kayıhan’ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 1954 yılında doğan Ümit Kayıhan, futbola Göztepe altyapısında başladıktan sonra Balıkesirspor, Altay, Eskişehirspor, Altınordu ve Kuşadasıspor kulüplerinde forma giydi. Kayıhan teknik direktör olarak; Göztepe, Altay, Karşıyaka, Denizlispor, Antalyaspor, Adanaspor, Diyarbakırspor, Erzurumspor, MKE Ankaragücü, Bursaspor, Malatyaspor, Kocaelispor ve Çaykur Rizespor takımlarında görev yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu olarak merhum Ümit Kayıhan’a Allah’tan rahmet; ailesi, sevenleri ve futbol camiasına başsağlığı dileriz” ifadelerine yer verildi.

GALATASARAY

Sarı-kırmızılılardan Kayıhan için yayınlanan başsağlığı mesajı şöyle:

“İzmir ve Türk futbolunun önemli değerlerinden Ümit Kayıhan’ın tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği haberini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Ümit Kayıhan’a Allah’tan rahmet, ailesi, yakınları, sevenleri ve Türk futboluna başsağlığı diliyoruz.”

FENERBAHÇE

Fenerbahçe resmi internet sitesinden deneyimli çalıştırıcı için yapılan açıklama şu şekilde:

“Eski milli futbolcularımızdan Teknik Direktör Ümit Kayıhan’ın hastalığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Ümit Kayıhan’a Allah’tan rahmet diliyor, merhumun ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.”

KASIMPAŞA

Lacivert-beyazlı ekip ise 64 yaşında hayatını kaybeden teknik direktör için şu ifadeleri kullandı:

“Türk futboluna uzun yıllar hizmet etmiş, değerli spor adamı Ümit Kayıhan’ın vefat haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Ümit Kayıhan’a Allah’tan rahmet; ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.”

(İHA)