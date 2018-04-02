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“Sonuna kadar savaşacağız”

Fenerbahçe’nin Brezilyalı golcüsü Fernandao, şampiyonluk için sonuna kadar savaşacaklarını söyledi.

02 Nisan 2018 Pazartesi 13:44
“Sonuna kadar savaşacağız”

Fenerbahçe’nin Brezilyalı golcüsü Fernandao, şampiyonluk için sonuna kadar savaşacaklarını söyledi.

Fernandao, sarı-lacivertli kulübün dergisine açıklamalarda bulundu. Ligdeki şampiyonluk şanslarını değerlendiren Brezilyalı golcü, "Zirve yolunda puan rekabeti içinde olduğumuz takımlardan ziyade, alt sırada bulunan takımlara karşı kaybettiğimiz puanlar şampiyonluğu belirliyor bence. Ben, hala şansımızın olduğuna inanıyorum ve bunun için sonuna kadar savaşacağız" dedi.

"KUPAYI KAZANACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Ziraat Türkiye Kupası’nı da değerlendiren Fernandao, "Ziraat Türkiye Kupası’nda karşılaşacağımız Beşiktaş maçında taraftarlarımızın stadımızı doldurup yine bizi desteklemelerini istiyorum. UEFA Kupası’na direkt katılmamızı sağlayacak Türkiye Kupası’nı Beşiktaş’ı yarı finalde eleyip kazanacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

Fernandao, performansı ile ilgili de konuşarak, "3 yılda 100 maçı tamamlamak üzereyim ve 50. golüme ulaşmayı hedefliyorum, az kaldı. Bence benim için iyi bir ortalama ama Fenerbahçe için bir kupa kazanmadıktan sonra bunların hiçbir önemi yok" değerlendirmesini yaptı.

"GÜLEN TARAF BREZİLYA OLACAK"

Rusya’da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası’nı da değerlendiren Fernandao, "Rusya’da gülen taraf Brezilya olacak! Kafamda milli takımda oynamak olmasa da her zaman bir taraftar olarak destekliyorum. Umarım iyi bir turnuva geçirip Kupa’yı kazanırlar. Brezilya halkının sahip olduğu az mutluluktan biri de futbol. Takım, Brezilya halkına hak ettiği mutluluğu vermeli" dedi.

"KENDİMİ HULK’A BENZETİYORUM"

Günlük hayatından ve çocukları ile geçirdiği zamandan bahseden Fernandao, "Çocuklarım sayesinde ben de çizgi film izliyorum. Örümcek Adam, Hulk, Thor, Kaptan Amerika onların sevdiği karakterler. Ben de kendimi, güçlü ve savaşçı olmasından dolayı biraz Hulk’a benzetiyorum. Çocuklarım da beni bu şekilde çağırıyor, ’Babam çok güçlü, Hulk’a benziyor’ diyorlar, ben de onlardan bunu duyunca gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli takımdaki geleceği ile ilgili konuşan golcü futbolcu, "4,5 yıldır Türkiye’deyim, çok iyi adapte oldum. 1 yıl daha kontratım var. Fenerbahçe’nin bana ihtiyacı olduğu ve kalmamı istediği müddetçe burada kalacağım" dedi.

(İHA)
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