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Soner Örnek 1 yıl daha Hatayspor’da

Spor Toto 1. Lig’in yeni takımlarından Hatayspor, iç transfer çalışmaları kapsamında Soner Örnek ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

27 Haziran 2018 Çarşamba 18:08
Soner Örnek 1 yıl daha Hatayspor’da

Spor Toto 1. Lig’in yeni takımlarından Hatayspor, iç transfer çalışmaları kapsamında Soner Örnek ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezonda başarı getirecek kadroyu kurmak için kolları sıvayan ve transfer sezonunun başlamasıyla birlikte hareketli günler yaşayan Hatayspor, kadrosundaki bir yıldız isimle daha anlaşma sağladı. Bordo-beyazlılar, defans hattında yer alan ve sergilediği performansla şampiyonlukta önemli rol oynayan Soner Örnek ile 1 yıllığına yeniden anlaştı.

Hatayspor’da devam edeceği için mutlu olduğunu belirten Soner, yeni sezonda da Hatayspor’a yakışan bir oyun sergileyeceklerini ve taraftarlarını mutlu edeceklerini söyledi.

(Gökhan Aklan/İHA)
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