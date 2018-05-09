“Son derece zorlu bir karşılaşma olacak"

Ziraat Türkiye Kupası öncesi açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Akhisarspor ile yapacakları maçın son derece zorlu geçeceğini belirterek, “Bizi iki kere yendiler. Dolayısıyla bu psikolojik avantajı kullanmaya çalışacaklar” dedi.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Yeni Diyarbakır Stadyumunda yarın 20.30’da karşılaşacak olan Fenerbahçe ve Teleset Mobilya Akhisarspor kente geldi. Maç öncesi statta düzenlenen basın açıklamasında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman kupanın sezonun ilk kupası olduğunu ifade ederek, “Öncelikle rakibimizi tebrik etmek lazım. 150 kadar takımın arasından sıyrılarak bizim gibi finale gelmeyi başardılar. Ligin bitmesine 2 hafta var ve eğer şampiyonluk kaçarsa bunun sebeplerinden biri de Akhisarspor olacak. Bizi iki kere yendiler. Bu nedenle onlar da kendileri açısından bu psikolojik avantajı kullanmaya çalışacaklardır. Son derece zorlu bir karşılaşma olacağını tahmin ediyorum. Esas gayemiz finale kalmaktı ve bunu başardık. Şimdi de kupayı kazanmak için meşru sınırlar içerisinde zihinsel ve ruhsal olarak her şeyi zorlayacağız. Umarım hak eden kazanır" diye konuştu.

Final maçına çıkacak ilk 11’in kafasında şekillenmediğini aktaran Kocaman, Beşiktaş’ın tatil edilen yarı final maçına çıkmaması ile ilgili soru üzerine şunları söyledi:

“Duygularımızı o zaman söylemiştim. Buraya hak ederek geldik. Hak ettiğimiz finalde kupayı alarak, bunu taçlandırmak istiyoruz. O artık arka tarafta kaldı. Tekrar geçmişe dönmenin bir anlamı yok. Artık yarına odaklanacağız ve kupayı almaya bakacağız."

“DOSTÇA KARŞILANDIK”

Fenerbahçe takım kaptanı Volkan Demirel de, dostça karşılandıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

“Elimizden gelen mücadeleyi ve performansı göstereceğiz. İnşallah yarın güzel bir galibiyetle Diyarbakır’dan İstanbul’a Fenerbahçelilere kupayı götürüp onları mutlu ederiz."

Daha sonra sahayı inceleyen Teknik Direktör Kocaman ve ekibi yetkililerden saha ile ilgili bilgi aldı.

(Emrah Kızıl /İHA)