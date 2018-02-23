Sofuoğlu ve Razgatlıoğlu sezonun ilk yarışına çıkıyor

Türk motosikletinin iki başarılı ismi Kenan Sofuoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu, sezonun ilk yarışına Avustralya’da çıkacak. Sofuoğlu, beş kez şampiyon olduğu Supersport kategorisinde bir kez daha ilk sırayı elde etmeye çalışacak. Razgatlıoğlu Superbike’da boy gösterecek.

Türkiye’nin yetiştirdiği en başarılı motosiklet sporcusu Kenan Sofuoğlu ile genç yaşına rağmen kazandığı yarışlarla adından sıkça söz ettiren Toprak Razgatlıoğlu, WorldSBK organizasyonunun 2018 sezonuna Avustralya’da başlıyor.

Red Bull sporcuları Sofuoğlu ve Razgatlıoğlu, ilk yarışlarına 23-25 Şubat tarihleri arasında Philip Adası Pisti’nde çıkacak. Sıralama turları 24 Şubat Cumartesi, yarış ise 25 Şubat Pazar düzenlenecek. İki pilot da kulvarlarında ilk sırayı elde etmek için çalışacak.

Beş kez dünya şampiyonu olan Kenan Sofuoğlu, geçen sezonun birincisi Jules Cluzel ile bir kez daha rekabete girecek. Altıncı şampiyonluğu kazanmak isteyen Sofuoğlu, Supersport’ta şu ana kadar 124 yarışa çıktı ve 85 kez podyum gördü. Sofuoğlu, bu yarışlarda 43 kez ilk sırayı elde etti.

2007, 2010, 2012, 2015 ve 2016 sezonlarında birinciliği kimseye kaptırmayan tecrübeli sporcu, röportajlarında artık şanssızlık yaşamak istemediğini ve sezonu şampiyonlukla kapatmak istediğini belirtiyor.

TOPRAK, SUPERBIKE’DA SÜRPRİZ KOVALAYACAK

Geçen sezon Avrupa Superstock 1000 Şampiyonası’nda ikinci olmayı başaran Toprak Razgatlıoğlu da Kawasaki Pucetti takımıyla Superbike kategorisinde yarışacak. Dünyanın en iyi pilotlarının yarıştığı Superbike’da iyi bir sezon geçirmeye çalışacak olan Toprak, test sürüşlerindeki performansıyla göz doldurmuştu. Sürekli ilk 3 pilot arasında kalmayı başaran Toprak, gelecek için de ümit verdi.

KENAN SOFUOĞLU, AVUSTRULAYA’DA ÜÇ KEZ KAZANDI

Kariyeri boyunca Avustralya’da birçok yarışa çıkan Kenan Sofuoğlu, 2009, 2012 ve 2013 yıllarında Philip Adası’nda ilk sırada yer almıştı. Toprak ise Avustralya’da ilk kez profesyonel bir yarışta yer alacak