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"Skoru korumada istenen seviyede değiliz"

A Milli Futbol Takımı’nın deplasmanda Karadağ ile oynadığı hazırlık maçının ardından konuşan Teknik Direktör Mircea Lucescu, "Oyuncularım genç oldukları için elimizdeki skoru koruyabilme konusunda henüz istenen seviyeye gelmiş değiller" dedi.

28 Mart 2018 Çarşamba 08:56
"Skoru korumada istenen seviyede değiliz"

A Milli Futbol Takımı’nın deplasmanda Karadağ ile oynadığı hazırlık maçının ardından konuşan Teknik Direktör Mircea Lucescu, "Oyuncularım genç oldukları için elimizdeki skoru koruyabilme konusunda henüz istenen seviyeye gelmiş değiller" dedi.

A Milli Takım hazırlık maçında deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2’lik eşitlikle sona erdi. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, "İyi başladık ve 2 farkla öne geçtik. Daha da ileri gidebilirdik ama 45. dakikada kapatılması gereken bir bölgeyi kapatmadık ve rakip de güzel bir orta yapıp durumu değerlendirince kalemizde golü gördük. Farkı bire indiren rakip ikinci yarı üstümüze geldi. Üstümüze geldiler derken bizim için çok fazla problem oluşturmadılar, sadece duran toplarda ve kornerlerde problem oldular. Bizler de bulduğumuz kontratak şanslarını değerlendirebilseydik skor çok daha farklı olurdu. Yediğimiz ikinci gol de bizim hatamızdan oldu. Enes topu yanlış yerde kaybedince 4-5 oyuncumuz oyundan düştü. Bunları benim eleştirilerim olarak telakki etmeyin, oyuncularım genç oldukları için elimizdeki skoru koruyabilme konusunda henüz istenen seviyeye gelmiş değiller. Oyun organizasyonu açısından takım, konuştuğumuz konuları sahaya iyi yansıttı. İlk yarı 40 dakika kadar oyunun hakimi tamamen bizdik. Ama ilk maçtaki iki önemli oyuncum, Serdar ve Gökhan oynamadılar. Onların da eksikliğini hissettik. Bugün Ömer Bayram da oyuna girdi, diğer arkadaşlar da milli takımdaki tecrübelerini artırıyorlar. 23-24 yaşındaki oyuncular bunlar. Genel olarak oyuncu grubunu değiştirmek istemiyorum çünkü organizasyonel bir çalışma içine girdik. Bir kez daha söylüyorum; bu, eski arkadaşları geride bıraktığım, onlara kapıyı kapadığım manasına gelmiyor" dedi.

(İHA)
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