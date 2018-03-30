Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 19°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
114930
ALTIN
168.631
DOLAR
3.9520
STERLİN
5.5508
EURO
4.8717
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Sivasspor, Karabükspor’u tek golle geçti

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Kardemir Karabükspor’u 1-0 mağlup etti.

30 Mart 2018 Cuma 22:08
Sivasspor, Karabükspor’u tek golle geçti

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Kardemir Karabükspor’u 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

17. dakikada ceza sahası önünde meydana gelen karambolde topu önünde bulan Osman’ın şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

23. dakikada Rybalka’nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde Bifouma’nın gelişine vuruşu kaleci Rybka’da kaldı.

35. dakikada sağ kanattan Leandrinho’nun ortasında ceza sahasında topa iyi yükselen Ergin’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.

37. dakikada Bifouma’nın ceza sahasına ortasında defansın hatasında topu önünde bulan Kone müsait pozisyonda mutlak bir golü kaçırarak top kaleci Rybka’da kaldı.

44. dakikada Bifouma ile yaptığı verkaç ile ceza sahasına giren Robinho’nun yerden şutunda kaleci Rybka meşin yuvarlağı direğin dibinden kornere gönderdi.

47. dakikada sol kanattan Mert Hakan ceza sahasına yerden ortasında topla buluşan Bifouma’nın şutunda top ağlarla buluştu. 1-0

50. dakikada sağ kanattan gelişen atakta savunma oyuncularından seken topla buluşan Robinho altıpas önünden kaleye çektiği şutta meşin yuvarlak defansa çarparak kornere gitti.

68. dakikada Robinho’nun sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında Boye’nin kafa vuruşu üstten dışarı çıktı.

76. dakikada topla buluşan Robinho ceza sahası sol çaprazından yaptığı plase vuruşla topu direğin yanından dışarı gönderdi.

77. dakikada orta sahadan aldığı topla hareketlenen Osman’ın uzaktan kaleye gönderdiği topu kaleci Tolgahan son anda kornere çeldi.

Stat: 4 Eylül

Hakemler: Ali Şansalan xx, Mehmet Cem Satman xx, Mehmet Kısal xx

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan xx, Auremir xx, Boye x, Bjarsmyr xx, Hakan Bilgiç xx, N’Dinga xx, Hakan Arslan xx, Rybalka x (Mert Hakan dk. 46 xx) (Saivet dk. 81 x), Bifouma xxx, Robinho xx, Kone xx (Cyriac dk. 67 x)

Yedekler: Ali Şaşal, Muhammet Demir, Ömerhan, Muhammet Sait, Papp, Serkan, Medjani

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Kardemir Karabükspor: Rybka xx, Hakan Arslantaş xx, Tayyib x, Kravchenko xx, İshak xx, xx, Osman xx, Alican x (Murat dk. 81 x) Traore xx, Kage x (Bliznichenko dk. 57 x), Leandrinho x (Ahmet dk. 69 x), Ergin xx

Yedekler: Furkan, Çağlar, Skulason, Özgür, Yusuf, İbanez

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Gol: Bifouma (dk. 47) (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Boye, Robinho, Cyriac (Demir Grup Sivasspor), Hakan Arslantaş,Bliznichenko İshak (Kardemir Karabükspor)

(Uğur Yiğit - Onur Erden - Veysel Korkmaz /İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aslan şampiyonluk yolunda yara almak istemiyor
Aslan şampiyonluk yolunda yara almak istemiyor
Fatih Terim: 5 - Rıza Çalımbay: 2
Fatih Terim: 5 - Rıza Çalımbay: 2
Galatasaray ile Trabzonspor 125. randevuda
Galatasaray ile Trabzonspor 125. randevuda
"Eski heyecanımızı özledik"
"Eski heyecanımızı özledik"
"Ligde bulunduğumuz durum iç açıcı değil"
"Ligde bulunduğumuz durum iç açıcı değil"
İstanbul’da 3 bin polisle uygulama
İstanbul’da 3 bin polisle uygulama
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim