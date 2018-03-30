Sivasspor, Karabükspor’u tek golle geçti

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Kardemir Karabükspor’u 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

17. dakikada ceza sahası önünde meydana gelen karambolde topu önünde bulan Osman’ın şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

23. dakikada Rybalka’nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde Bifouma’nın gelişine vuruşu kaleci Rybka’da kaldı.

35. dakikada sağ kanattan Leandrinho’nun ortasında ceza sahasında topa iyi yükselen Ergin’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.

37. dakikada Bifouma’nın ceza sahasına ortasında defansın hatasında topu önünde bulan Kone müsait pozisyonda mutlak bir golü kaçırarak top kaleci Rybka’da kaldı.

44. dakikada Bifouma ile yaptığı verkaç ile ceza sahasına giren Robinho’nun yerden şutunda kaleci Rybka meşin yuvarlağı direğin dibinden kornere gönderdi.

47. dakikada sol kanattan Mert Hakan ceza sahasına yerden ortasında topla buluşan Bifouma’nın şutunda top ağlarla buluştu. 1-0

50. dakikada sağ kanattan gelişen atakta savunma oyuncularından seken topla buluşan Robinho altıpas önünden kaleye çektiği şutta meşin yuvarlak defansa çarparak kornere gitti.

68. dakikada Robinho’nun sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında Boye’nin kafa vuruşu üstten dışarı çıktı.

76. dakikada topla buluşan Robinho ceza sahası sol çaprazından yaptığı plase vuruşla topu direğin yanından dışarı gönderdi.

77. dakikada orta sahadan aldığı topla hareketlenen Osman’ın uzaktan kaleye gönderdiği topu kaleci Tolgahan son anda kornere çeldi.

Stat: 4 Eylül

Hakemler: Ali Şansalan xx, Mehmet Cem Satman xx, Mehmet Kısal xx

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan xx, Auremir xx, Boye x, Bjarsmyr xx, Hakan Bilgiç xx, N’Dinga xx, Hakan Arslan xx, Rybalka x (Mert Hakan dk. 46 xx) (Saivet dk. 81 x), Bifouma xxx, Robinho xx, Kone xx (Cyriac dk. 67 x)

Yedekler: Ali Şaşal, Muhammet Demir, Ömerhan, Muhammet Sait, Papp, Serkan, Medjani

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Kardemir Karabükspor: Rybka xx, Hakan Arslantaş xx, Tayyib x, Kravchenko xx, İshak xx, xx, Osman xx, Alican x (Murat dk. 81 x) Traore xx, Kage x (Bliznichenko dk. 57 x), Leandrinho x (Ahmet dk. 69 x), Ergin xx

Yedekler: Furkan, Çağlar, Skulason, Özgür, Yusuf, İbanez

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Gol: Bifouma (dk. 47) (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Boye, Robinho, Cyriac (Demir Grup Sivasspor), Hakan Arslantaş,Bliznichenko İshak (Kardemir Karabükspor)

(Uğur Yiğit - Onur Erden - Veysel Korkmaz /İHA)