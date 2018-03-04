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Sivas Antalya’da rahat kazandı

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor’a 4-1 mağlup oldu.

04 Mart 2018 Pazar 21:25
Sivas Antalya’da rahat kazandı

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor’a 4-1 mağlup oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

17. dakikada, Bifouma’nın pasında topla buluşan Kone ceza sahasına girer girmez sert vurdu fakat kaleci Ferhat gole izin vermedi.

18. dakikada, Deniz Kadah’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Nazım Sangare’nin dönerek yaptığı vuruşta kaleci Tolgahan gole izin vermedi.

27. dakikada, Nazım Sangare’nin sağ taraftan kullandığı taç atışında topla buluşan Emre Güral’ın vuruşu auta gitti.

36. dakikada, Emre Güral’ın ara pasında topla buluşan Doukara’nın, ceza sahası içindeki vuruşunda keleci Tolgahan gole izin vermedi.

38. dakikada, Nazım Sangare’nın ceza sahası içine ortasında Doukara yükseldi. Doukara’nın kafa ile vuruşu üst direkten geri geldi.

45+1. dakikada, Emre’nin sol taraftan ceza alanı içine ortasında Hakan Arslan vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu. 0-1

54. dakikada rakip yarı alanın ortalarından kullanılan serbest vuruşta Emre Güral topu ceza alanındaki Maicon’a gönderdi. Maicon’un bekletmeden gönderdiği topla buluşan Deniz Kadah, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

61. dakikada sol taraftan Kone ceza alanı içindeki Emre Kılınç’a pasını gönderdi. Emre’nin topu kontrol edip sol ayağıyla sert vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-1

67. dakikada Sakıb’ın ceza sahası içine ortasında Charles’in kafa ile vuruşunda top yandan auta gitti.

79. dakikada Celustka’nın sağ taraftan yaptığı ortaya iyi yükselen Deniz Kadah altı pas içinde kafa vuruşunda top kalenin yanından az farkla auta gitti.

84. dakikada yarı alanından atılan uzun pasa hareketlenen Cyriac, kaleciyi de geçerek arkadan gelen müsait durumdaki Ndinga’ya pasını verdi. Ndinga’nın ceza alanına girer girmez yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. 3-1

87. dakikada Antalyaspor savunmasını arkasına atılan pasa hareketlenen Emre Kılınç topla buluşup sol taraftan ceza alanına girdi. Emre’nin pasında müsait durumda topla buluşan Mert Hakan topu boş kaleye gönderdi. 4-1

KÜNYE

Stat: Antalya

Hakemler: Bülent Yıldırım xxx, Ekrem Kan xxx, Yusuf Bozdoğan xxx

Antalyaspor: Ferhat xx, Sakıb Aytaç x (Musa dk. 79 x), Celustka xx, Diego xx, Nazım Sangare xx, Maicon xx, Charles xx, Deniz Kadah xx, Emre Güral x (Jevtovic dk. 76 x), Hakan Özmert x (William Vainqueur dk. 67 x), Doukara xx

Yedekler: Boffin, Djourou, Yusuf, Yekta, Luis Francisco, Harun, Danilo

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Sivasspor: Tolgahan Acar xxx, Ziya Erdal xxx, Medjani xx, Mattias xxx, Auremir x, Robinho xx (Mert Hakan dk. 62 xx), Ndinga xxx, Emre Kılınç xxx, Hakan Arslan xx, Bifouma x (Gohi Bi Cyriac dk. 73 x), Kone xxx (Hakan Bilgiç dk. 89 ?)

Yedekler: Ali, Şaşal, Dyakov, Muhammet, Henri Saivet, Serhiy Ribalka, Paul Papp, Serkan

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Goller: Deniz Kadah (dk. 54) (Antalyaspor), Hakan Arslan (dk. 45), Emre Kılınç (dk. 61), Ndinga (dk. 84), Mert Hakan (dk. 87) (Denir Grup Sivasspor)

Sarı Kartlar: Hakan Özmert, Charles, Sangare (Antalyaspor), Robinho, Emre Kılıç, Hakan Bilgiç (Demir Grup Sivasspor)

(Sabri Çağlar - Cafer Eser/İHA)
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