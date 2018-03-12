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Silahla sahaya daldı !

Yunanistan Süper Ligi’nin 25. haftasında PAOK-AEK maçında 90. dakikada gelen gol ortalığı karıştırdı. Golün sayılmaması üzerine ev sahibi PAOK’un başkanı Ivan Savvidis, silahla sahaya girdi.

12 Mart 2018 Pazartesi 10:09
Silahla sahaya daldı !

Yunanistan Süper Ligi’nin 25. haftasında PAOK-AEK maçında 90. dakikada gelen gol ortalığı karıştırdı. Golün sayılmaması üzerine ev sahibi PAOK’un başkanı Ivan Savvidis, silahla sahaya girdi.

Yunanistan Ligi’nin 25. haftasında PAOK ve AEK Atina karşı karşıya geldi. AEK, 54 puanla zirvede bulunurken, PAOK ise 52 puanla 3. sırada yer alıyordu. Maçın son dakikasında gelen PAOK golü sonrası yaşanan olaylardan dolayı maç yarıda kaldı. Ev sahibi PAOK’un son dakikada attığı gol hakem tarafından geçerli sayılmadı. Hakemler arasında bir süre diyalog sürdü. Sayılmayan gol sonrası tribünlerin alevlenmesi üzerine sahaya silahla giren PAOK Başkanı Ivan Savvidis’in hakemi, "Sen öldün" sözleriyle tehdit ettiği belirtildi. Yaşanan gerginliklerin ardından Savvidis güçlükle sakinleştirilirken, daha sonra golün geçerli sayıldığı haberi geldi. PAOK- AEK Atina arasındaki maç 1-0 olarak yarıda bırakıldı. Son kararı ise Yunanistan Futbol Federasyonu verecek.

Ayrıca silahla sahaya giren başkan Ivan Savvidis hakkında soruşturma başlanacağı ve gözaltına alınabileceği belirtildi.

(Manol Kostidis/İHA)
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