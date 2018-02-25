“Sezon sonunda iyi bir pozisyonda olacağız”

Sivasspor’u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuşan Göztepe’nin teknik direktörü Tamer Tuna, kazanmaya alışkın bir takım olduklarını ifade ederek, “Seri olur mu bilmiyorum ama lig sonunda iyi bir pozisyonda olacağımızı biliyorum” diye konuştu.

Spor Toto Süper Lig’de Demir Grup Sivasspor’u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, yıldız oyuncuları Demba Ba’nın attığı golle maçı etkilediğini ifade ederek, “Rakibimizde de bunu yapabilecek yıldız oyuncular vardı. Biz maça iyi başladık. Sivasspor topu kontrol edebilen bir takımdı. Dikine paslarda yüzdesi çok yüksek bir rakibimiz vardı. Bizim orta sahadaki savunma disiplinimiz o pas bağlantısını çözmeye yönelikti” dedi.

Ligin ikinci yarısında takımda bir düşüş beklediklerini, bu düşüşleri de puan kaybettikleri maçta yaşadıklarını anlatan Tuna, “Bugün kazanmak güzeldi. Son dakikalarda yediğimiz gollerin stresini yaşadık ama oyuncularımızın konsantrasyonları çok yüksekti. Biz kazanmaya alışkın bir takımız. Seri olur mu bilmiyorum ama lig sonunda iyi bir pozisyonda olacağımızı biliyorum” diye konuştu.

Yere sağlam basan bir takıma sahip olduklarını da ifade eden Tuna, “Bu maç berabere de bitseydi hedefimiz her maçı kazanabilmekti. UEFA Avrupa Kupasına katılabilmek her Göztepeli’nin rüyası, ben de bir Göztepeliyim. Bu yıl gerçekleşmese de geleceğe yönelik alacağımız kararlarla bu hedefimizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

“GÖZTEPELİ PİLOTLARIN HEDİYESİ”

Sahaya çıktığı askeri pilot montuyla ilgili de konuşan başarılı teknik adam, “Göztepe armalı bu mont İzmir’de pilotluk eğitimi gören pilotların giydiği bir mont. Bunu bana Çiğli 2. Ana Jet Üssü’ndeki pilotlar hediye etti. Komutanımız da dahil çoğu pilotumuz Göztepeli. Geçtiğimiz hafta şehit olan pilotlarımız vardı İzmir’de onları da anmak istedik. Bugün bu montu gururla taşıdım. Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

(Ali Gözeten - Sinan Yeniçeri/İHA)