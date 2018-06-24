Sakatlığını atlatan Onur Kıvrak, 12’nci sezonunu yaşayacağı bordo-mavili kulüpte efsane isim Şenol Güneş’in izinde ilerliyor.

Spor Toto Süper Ligin 2017-2018 sezonunun 29. haftasında Osmanlıspor maçında sakatlanması rağmen futbol hayatını riske atarak oynayan, sağ ve sol dizinden bir çok kez ameliyatlar geçiren milli kaleci yeni sezona hazır halde girecek. Geçtiğimiz sezon sakatlığı nedeniyle son 5 maçta forma giyemeyen başarılı eldiven hemen tedavisine başlamıştı. 1 Temmuz’da Slovenya’da başlayacak olan kamp öncesi Trabzon’a gelerek hazırlıklara başlayacak olan milli kaleci başta teknik direktör Ünal Karaman olmak üzere yönetimle de görüşme yapacak.

ONUR’UN ÖNCÜLÜK YAPMASI BEKLENİYOR

Trabzonspor’un yeni sezon planlaması kapsamında içinde bulunduğu mali tablo nedeniyle yüksek maliyetleri olan oyuncularından feda talebinde bulunmuştu. Oyuncuların Trabzon’da toplanmaya başlamasıyla birlikte Teknik Direktör Ünal Karaman, kulüp genel koordinatörü Özkan Sümer ve yönetiminde içinde bulunacağı ekip oyuncularla birebir görüşmeler yapacak ve gelecek sezon planlamasına yön verilecek. Trabzonspor cephesi ise bordo-mavili takımın kaptanı ve kalecisi Onur Recep Kıvrak’ın bu konuda öncülük yapmasını beklerken, nasıl bir tavır ortaya koyacağı ise yapılacak olan görüşme sonrası netlik kazanacak.

ŞENOL GÜNEŞ’İN YOLUNDA

Trabzonspor’un başarılı eldiveni Onur Recep Kıvrak, bordo-mavili kulübün efsane kalecisi Şenol Güneş olma yolunda. Bugüne kadar Karadeniz ekibine ekonomik anlamda sıkıntı çıkarmayan ve her zaman kulüpten yana tavır ortaya koymasıyla bilinen ve futbol yaşantısını riske atarak oynayan başarılı eldiven Trabzonspor’da 12. sezonunu yaşayacak. Efsane kaleci Şenol Güneş ise Trabzonspor’un kalesini 15 yıl korumuştu. Futbol kariyerini Trabzon’da tamamlamayı planlayan Onur, Şenol Güneş olma yolundaki hedefine doğru ilerliyor.

(İHA)