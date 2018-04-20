Fenerbahçe-Beşiktaş maçında çıkan olaylarda yaralanan Teknik Direktör Şenol Güneş’in doktorundan açıklama geldi. Prof. Dr. Yunus aydın, "Şu anda hayati tehlike söz konusu değildir" dedi.

Fenerbahçe-Beşiktaş maçında çıkan olaylarda yaralanan Teknik Direktör Şenol Güneş’in doktorundan açıklama geldi. Güneş’in doktoru Prof. Dr. Yunus Aydın, "Yara var, arkadaşlarımız orada ilk müdahale ile dikmişler. Bizim burada çektiğimiz tomografide çok önemli bir hasar yok. Sadece sarsıntı geçirmiş, bu gece müşahede altında tutacağız. Yarın da büyük ihtimalle göndeririz. Şu anda hayati tehlike söz konusu değildir. Basit bir beyin sarsıntısı. Basit bir kafa travması olarak kabul ediyoruz. Takip edeceğiz. Şenol Hoca hem hastamdı, dostluğumuz da var. İzleyeceğiz onu. Ama şu anda hayati tehlike söz konusu değil" diye konuştu.

(İsmail Bulut/İHA)