Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ikinci yarısında başına isabet eden yabancı maddeyle yaralan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Şenol Güneş’in başına 5 dikiş atıldı.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçının 57. dakikasında başına isabet eden yabancı maddeyle yaralanan Şenol Güneş, ambulansla Fulya Acıbadem Hastanesi’ne kaldırıldı. İlk müdahaleyi kulüp doktorunun yaptığı ve kafasına 5 adet pens atılan Şenol Güneş’in hastanede pensleri çıkarıldı ve ardından dikiş atıldı. Doktorlar her ihtimale karşı tecrübeli teknik adama diğer kontrolleri de yaptılar. Bir müddet müşahede altında kalacak olan Güneş, geceyi hastanede geçirecek. Öte yandan hastane girişine gelen taraftar, Şenol Güneş hastaneye girerken, tezahüratlarla moral verdi.

(İHA)