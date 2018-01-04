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Şenol Güneş: "Hem üzüldüm hem sevindim"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Cenk Tosun’un Everton’a transferine ilişkin, "Cenk’e hayırlı olsun diyoruz, eğer kesinleşmişse. Hem üzüldüm hem sevindim" dedi.

04 Ocak 2018 Perşembe 13:51
Şenol Güneş: "Hem üzüldüm hem sevindim"

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, Antalya Belek’te yapılan devre arası kampında basın toplantısı düzenledi. Cenk Tosun’un Everton’a transferiyle ilgili bir soruya Şenol Güneş, "Kulübün patronu ve yönetim biçimi vardır. Hepimiz görev adamıyız. Şu andaki kadroya bakarsak ben buraya oyuncu almak istiyorum ama transfer ekonomiyle ilgili. Kamuoyunda ’al, al’ denir iki ay sonra ’sat, sat’ denir. Bu konuda kararı başkan ve yönetim kurulu verir. Oyuncu alınamadığı için oyuncu gitmesini de istemem. Cenk’e hayırlı olsun diyoruz, eğer kesinleşmişse. Hem üzüldüm hem sevindim. Çok karakterli, iyi bir Beşiktaşlı olduğunu bildiğimiz Cenk’in ayrılacak olmasından dolayı. Cenk’in ilk senesini hatırlarsanız ne zaman sahaya gireceğim diye hareket ediyordu. Biraz bozulmuştu. O bozulmayı yapmazsa önü açık. Bu, her oyuncu için derslik bir olay. Yine her an oyuna girecek gibi olursa başarılı olacaktır" cevabını verdi.

Son Güncelleme: 04.01.2018 14:36
Anahtar Kelimeler:
Cenk Tosun TransferiBeşiktaşŞenol Güneş
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