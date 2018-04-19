Şenol Güneş hastaneye kaldırıldı

Fenerbahçe-Beşiktaş maçında çıkan olaylarda yaralanan siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbinin 57. dakikasında bir taraftar ile tartışan Tolga’yı sakinleştirmeye gelen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in kafasına tribünden atılan yabancı madde isabet etti. Acı içinde yerde kalan Şenol Güneş, daha sonra soyunma odasına götürüldü. Burada kafasına 5 dikiş atılan tecrübeli teknik adam, sedyeye konularak ambulansla Fulya Acıbadem Hastanesi’ne götürüldü.

(İHA)