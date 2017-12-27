Gazeteci Serhan Asker’in ‘Efsane Değil İnsanım’ adlı kitabının Sarıyer’deki söyleşi ve imza gününe katılan UEFA eski Asbaşkanı Şenes Erzik, kitapsız spor olmayacağını söyledi. Asker de Türkiye’de sporcuların yazmadığını, sadece konuştuğunu vurguladı.

UEFA eski Asbaşkanı Şenes Erzik, “kitapsız spor olmaz” diyerek sporcuların kitap okumadığını sert bir dille eleştirdi. Usta gazeteci Serhan Asker’in ‘Efsane Değil İnsanım’ kitabının, Sarıyer Belediyesi Ana Hizmet Binası Down Town Event Cafe’deki söyleşi ve imza gününe konuşmacı olarak katılan Erzik, sporun eğitimin bir parçası olduğunu belirterek, “İnsanların hayatlarında dönüm noktaları vardır. Futbolda oynadım, kaptanlık da yaptım. Kitapsız spor olmaz” diyerek sporculara tavsiyelerde bulundu.

Kitabında sosyal hayat ve futbol hikâyelerini birleştirip sporun önemine değinen Asker de, Erzik’in eleştirisini haklı bulduğunu söyledi. Türkiye’de sporcuların yazmadığını, sadece konuştuğunu vurgulayan Asker, sporcuların yeterince kitap okumadığına dikkat çekti.

BAŞKAN GENÇ’TEN ERZİK’E TEKLİF

Söyleşiye katılan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, UEFA kariyeri boyunca birçok görevde bulunan Şenes Erzik’le Rumeli Hisar Spor Kulübü’nde farklı dönemlerde forma giydiğini hatırlattı. Erzik’e Sarıyer Belediye Spor’un danışmanlığını yapmasını teklif eden Başkan Genç, “Şenes abi Türk sporunun dünyadaki temsilcisidir. İlçemizde futbola meraklı ve bu konuda duyarlı bir gençlik yapısı bulunuyor. Sizlerden ve tecrübelerinizden yararlanmak isteriz” dedi. Erzik, Başkan Genç’in bu teklifine olumlu yönde cevap verdi.

‘YARIŞMAK DEĞİL, KAZANMAK ÖNEMLİ’

Söyleşide ‘Olimpiyat ruhu nedir’ sorusuna cevap veren spor spikeri Okay Karacan da, olimpiyatlarda kazanmanın değil, yarışmanın ön planda olduğunu söyledi. Şenes Erzik sayesinde bu işe başladığının altını çizen Karacan, elde ettiği kazanımların büyük olduğunu vurguladı. Karacan, Sarıyer Belediyesi’nin edebiyat ve sanat dergisi Martı’yı çok beğendiğini de sözlerine ekledi.

KİTABA İLGİ OLDUKÇA BÜYÜKTÜ

Usta gazeteci Serhan Asker, dünya futbolunda iz bırakan isimlerin bilinmeyen yönlerini anlattığı ‘Efsane Değil İnsanım’ kitabıyla Sarıyerli okurlarıyla buluştu. Söyleşiye Sarıyer Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, Kireçburnu Kız Futbol Takımı ve Derbent Spor Kulübü ve çok sayıda davetli katıldı. Asker, söyleşi sonunda okuyucularına kitabını imzaladı.