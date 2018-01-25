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Samsunspor için 2 milyon 612 bin TL toplandı

Samsunspor’a yardım kampanyasında bugüne kadar 2 milyon 612 bin TL toplandığı açıklandı.

25 Ocak 2018 Perşembe 21:52
Samsunspor için 2 milyon 612 bin TL toplandı

Samsun Valiliği'nden yardım kampanyası hakkında yapılan açıklamada, “Samsunspor’a gönül vermiş vatandaşlarımızın Samsunspor’a destek olması amacıyla, Valiliğimiz öncülüğünde 05 Ocak’ta başlattığımız yardım kampanyasına gösterilen hassasiyete teşekkür ediyoruz. Açılan yardım hesabında, bugüne kadar 2 milyon 612 bin TL yardım yapıldığı ve rakamların artarak devam ettiği görülmüştür. Yapılan yardımların tamamı futbolculara ve personele ödenmiş ancak futbolcularımıza ödemeler henüz tamamlanmamış olup, futbolcularımızın kalan paralarının ödenmesi ve transfer tahtasının açılabilmesi için acil olarak kamu kurum ve kuruluşlarımızı, iş adamlarımızı, sivil toplum kuruluşlarımızı, Samsunsporlu taraftar camiasını ve tüm Samsunluları bir kez daha duyarlı olmaya davet ediyor, yardımlarınızı bekliyoruz” denildi.

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