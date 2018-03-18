Samsun’da gol yok

Samsunspor, Spor Toto 1. Lig’in 28. haftasında Samsunspor ile Boluspor 0-0 berabere kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
11. dakikada Samsunspor ceza sahasında gelişen karambolde topa vuran Poepon’u şutu defanstan geri döndü.
13. dakikada Samaras’ın ceza sahasına yerden yaptığı ortada topla buluşan Ayite’nin şutunu Boluspor defansı güçlükle uzaklaştırdı.
21. dakikada Ayite’nin ceza sahası karşısından kaleye çektiği şut az farkla yandan auta gitti.
34. dakikada gelişen Boluspor atağında Melih’in ceza sahası dışından kaleye çektiği sert şutu kaleci Furkan son anda kornere çeldi.
40. dakikada Ahmet Cebe’nin ara pasıyla buluşan Enes’in şutunda top kaleci Gökhan’da kaldı.
45. dakikada ani gelişen Boluspor atağında ceza sahası yan çaprazından İrfan’ın kaleye çektiği şutu kaleci Furkan son anda kornere çeldi.
66. dakikada seri çalımlarla ceza sahasına giren Çağrı’nın şutu son anda defansa çarparak uzaklaştı.
73. dakikada Ahmet’in pasında kaleyi karşısında gören Samaras’ın şutu kaleci Gökhan’da kaldı.
75. dakikada Samsunspor’un atağında Bolusporlu oyuncu yerde yattığı için oyunu durduran hakeme sinirlenip sahaya giren taraftarı futbolcular durdurdu.
77. dakikada Guido’nun sol çaprazdan şutu, direğin sağından az farkla dışarı çıktı.
81. dakikada Göksu’nun ortasına iyi yükselen Samaras’ın kafası direkten döndü.
90+1. dakikada Gökay’ın cepheden şutu direğin üstünden auta çıktı.
KÜNYE
Stat: Yeni Samsun 19 Mayıs
Hakemler: Abdulkadir Bitigen x, Baran Eraslan xx, Mehmet Tuğral xx
Samsunspor: Furkan xx, Ahmett Cebe xx, Ercan xx, Erkam xx Ahmet Solakel xx, Oğuz x (Gökay dk. 85 ?), Çağrı xx, Enes x (Angan dk. 79 x) Göksu xx Samaras xx, Ayite x (Kenan x dk. 38)
Yedekler: Sifakis, Chibuike, Burhan, Berat, Samed
Teknik Direktör: Besim Durmuş
Boluspor: Gökhan xx, Renato xx, Diarra xx, Özgür İleri x (Andre Dos Santos dk. 57 x), Poepon xx, İrfan x (Burak dk. 78 x), Melih x (Guido dk. 75 x), Furkan xx, Yusuf Emre xx, Cengiz xx, Mustafa Durak xx
Yedekler: Ertuğrul, Göksu, Alim, Akabueze, Sefa Yılmaz, Ahmetan, Caner
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Sarı kartlar: Çağrı, Ahmet Cebe, Ahmet Solakel, Ercan (Samsunspor), Özgür, Guido, Burak (Boluspor)(Erdi Demür/İHA)