Şampiyonluk maçının biletleri satışa çıkıyor

Spor Toto Süper Lig’in son haftasında oynanacak olan Göztepe - Galatasaray karşılaşmasının biletlerinin yarın saat 15.00’te satışa çıkacağı açıklandı.

Göztepe Kulübü’nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre; kuzey kale arkası tribün bilet fiyatları 15 TL olarak belirlenirken, numaralı tribün biletlerinin fiyatı 100 TL, VIP tribünün bilet fiyatı ise 200 TL’den satışa sunulacak. Misafir tribünün bilet fiyatı da 20 TL olarak belirlenirken, Galatasaraylı futbolseverlere 450 kişilik kontenjan ayrıldı. Ayrıca ev sahibi takım taraftarları için yapılan açıklamada her taraftarın sadece 1 bilet alacağının altı çizilirken, bu sezon üç iç saha maçına gelen taraftarlara bilet alımında öncelik verileceği bildirildi.

Galatasaray, ligin son haftasında cumartesi günü Bornova Stadı’nda oynanacak karşılaşmadan 1 puan alması durumunda 21. kez şampiyonluğa ulaşacak.

(İHA)