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"Şampiyonluğa odaklandık"

Galatasaray’ın başarılı futbolcusu Garry Rodrigues, ligde kalan 8 maçın final değerinde olduğunu söyleyerek, şampiyonluğa odaklandıklarını vurguladı.

28 Mart 2018 Çarşamba 12:40
"Şampiyonluğa odaklandık"

Galatasaray’ın başarılı futbolcusu Garry Rodrigues, ligde kalan 8 maçın final değerinde olduğunu söyleyerek, şampiyonluğa odaklandıklarını vurguladı.

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında evinde Trabzonspor ile karşılaşacak Galatasaray’da yıldız futbolcu Garry Rodrigues, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sarı-kırmızılılarda kendini evinde gibi hissettiğini vurgulayan Rodrigues, "Taraftarlar beni çok seviyor. Ben de onları çok seviyorum. Arkadaşlarımızla çok güzel bir ortam var. Burada mutluyum. Transferle ilgili çeşitli söylentiler var ancak şu an için bunlara odaklanmıyorum. Benim de kulağıma geliyor ama odaklandığım tek nokta şampiyonluğumuz. Şampiyon olmak için 8 tane finale çıkacağız. Şampiyon olmak ve Şampiyonlar Ligi’nde oynamak istiyorum. Buraya gelirken de hedefim buydu” diye konuştu.

“TRABZONSPOR MAÇINDA HEDEF GALİBİYET”

Bu hafta oynayacakları Trabzonspor maçı hakkında konuşan 27 yaşındaki futbolcu, "Önümüzde 8 tane final maç var. Trabzonspor maçı da o finallerden biri. Rakibin adı önemli değil. Bizim için final. Kendi taraftarımızın önünde oynamamız bizim için avantaj. Hedefimiz tabii ki galip gelmek. Finale giden yolda olumlu adım atabilmek” şeklinde konuştu.

Fenerbahçe maçının geride kaldığını ifade eden yıldız futbolcu, artık o maçı konuşmamaları ve unutmaları gerektiğini söyledi.

“FATİH HOCA GÜVEN VERİYOR”

Teknik Direktör Fatih Terim’in göreve gelmesinden ardından artan performansının sorulması üzerine Rodrigues, “Bir oyuncunun iyi performans sergilenmesi için mutlu olması gerekiyor. Mutlaka teknik direktöründen o güveni alması gerekiyor. Hoca da bunu bana fazlasıyla veriyor. O yüzden kendisinin gelişinden ötürü herkesin gördüğü gibi çok mutluyum. Performansım da her geçen gün iyiye gidiyor. Kişisel hedeflerim var. O doğrultuda hocamla beraber devam ediyorum” diye cevap verdi.

“NAGATOMO ÇOK İYİ BİR OYUNCU”

Devre arasında İtalya’nın İnter takımından kadroya dahil edilen Japon sol bek Nagatomo hakkındaki düşüncelerini de dile getiren başarılı futbolcu, “Kendisi çok iyi bir futbolcu. Benim için en önemlisi, iyi bir insan. Geldiğinde futbolcu arkadaşlarıyla olan ilişkisinin bu kadar iyi olacağını tahmin etmiyordum. İnanılmaz iyi. Herkesle inanılmaz samimi. Benim için artısı, çok koşuyor. Çok kaliteli bir oyuncu. Bize çok şey katan tecrübeli bir arkadaşımız” diyerek sözlerini tamamladı.

(Oğuzhan Ort - Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)
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