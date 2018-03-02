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Şampiyonanın 2. gününe kadınlar damga vurdu

Türkiye Halter Federasyonu tarafından organize edilen Naim Süleymanoğlu Büyükler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası Gaziantep’te sürüyor. Şampiyonanın 2. gününe kadınlar damga vurdu.

02 Mart 2018 Cuma 13:30
Şampiyonanın 2. gününe kadınlar damga vurdu

Türkiye Halter Federasyonu tarafından organize edilen Naim Süleymanoğlu Büyükler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası Gaziantep’te sürüyor. Şampiyonanın 2. gününe kadınlar damga vurdu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde olimpiyat şampiyonu merhum halterci Naim Süleymanoğlu adına Kamil Ocak Spor Salonu’nda büyükler kategorisinde düzenlenen organizasyonda, 36 şehirden 73 kulübün 510 sporcusu yarışıyor. 205’i kadın 305’i erkek olmak üzere toplamda 510 sporcunun yer aldığı turnuvanın 2. günü kadınlar 58 kilo mücadelelerine sahne oldu. Kadınların başarılı performansı dikkat çekti.

Kadın ve erkek sporcuların 8 sıklette 4 Mart’a kadar mücadele edeceği şampiyonada, dereceye girenlere madalya ve kupalar verilecek.

(Lider Olgun/İHA)
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