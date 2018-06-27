Şampiyon sahaya iniyor

Spor Toto Süper Lig’in 2017-2018 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla başlayacak.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde bir araya gelecek Galatasaray, İstanbul’daki çalışmalarını tamamladıktan sonra ilk etap yurt dışı kampı için İsviçre’nin Zürih şehrine hareket edecek. Sarı-kırmızılıların ikinci kamp programı daha sonra belli olacak.

Öte yandan 1-12 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan İsviçre kampının tarihinde değişiklik olabileceği belirtildi.

(Oğuzhan Ort/İHA)