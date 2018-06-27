Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 25°
parçalı bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
95955
ALTIN
186.768
DOLAR
4.6302
STERLİN
6.0843
EURO
5.3615
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Şampiyon sahaya iniyor

Spor Toto Süper Lig’in 2017-2018 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla başlayacak.

27 Haziran 2018 Çarşamba 10:41
Şampiyon sahaya iniyor

Spor Toto Süper Lig’in 2017-2018 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla başlayacak.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde bir araya gelecek Galatasaray, İstanbul’daki çalışmalarını tamamladıktan sonra ilk etap yurt dışı kampı için İsviçre’nin Zürih şehrine hareket edecek. Sarı-kırmızılıların ikinci kamp programı daha sonra belli olacak.

Öte yandan 1-12 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan İsviçre kampının tarihinde değişiklik olabileceği belirtildi.

(Oğuzhan Ort/İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Lebron 33 yaşında ama..."
"Lebron 33 yaşında ama..."
Bursaspor’un otobüsüne haciz geldi
Bursaspor’un otobüsüne haciz geldi
Dünya Kupası son 16 turunda erken finaller
Dünya Kupası son 16 turunda erken finaller
Basketbolda Avrupa’da yer alacak takımlar belli oldu
Basketbolda Avrupa’da yer alacak takımlar belli oldu
Dünya Kupasında bugün (26 Haziran)
Dünya Kupasında bugün (26 Haziran)
Hırvatistan, İzlanda’yı 2-1 mağlup etti
Hırvatistan, İzlanda’yı 2-1 mağlup etti
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim