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Şampiyon PFDK’ya sevk edildi

Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, Göztepe ile son haftada oynadığı maç nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.

22 Mayıs 2018 Salı 16:22
Şampiyon PFDK’ya sevk edildi

Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, Göztepe ile son haftada oynadığı maç nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.

Spor Toto Süper Lig’in ve Spor Toto 1. Lig Play-off Finali’nin ardından alınan sevk kararları açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre; Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilen ekipler şöyle:

"1- EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü’nün 18.05.2018 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR-KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 4-a maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

2- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü’nün 19.05.2018 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

3- GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 19.05.2018 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

4- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü’nün 19.05.2018 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

5- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü’nün 19.05.2018 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-DEMİR GRUP SİVASSPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

6- GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK Kulübü’nün 19.05.2018 tarihinde oynanan GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Spor Toto 1. Lig Play Off müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

7- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü’nün 19.05.2018 tarihinde oynanan GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Spor Toto 1. Lig Play Off müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir."

(İHA)
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