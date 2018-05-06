“Şampiyon olmak şu an seçimden daha önemli"

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdürrahim Albayrak, ligin 32. haftasında deplasmanda 2-1 kazandıkları Teleset Mobilya Akhisarspor maçının ardından yaptığı açıklamada, “Benim için şampiyonluk seçimden daha önemli. Biz şampiyon olalım da kim kazanırsa kazansın" dedi.

Ligin 32. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor’u deplasmanda 2-1 yenerek şampiyonluk yarışında önemli bir engeli daha geçen Galatasaray’da Başkanvekili Abdürrahim Albayrak, maçın ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Maça iyi başladıklarını belirten Albayrak, “Aslında çok iyi başladık. Erken dakikalarda golleri de bulduk ve 2-0 oldu. Çok farklı bir ikinci yarı oldu. İkinci yarıda hiç beklemediğimiz bir anda bir gol, bir penaltı ama Allah’a şükürler olsun 180 dakikamız kaldı. Hedeflediğimiz, istediğimiz 3 puanı da buradan aldık. Şimdi Yeni Malatyaspor maçına, cumartesi gününe hazırlanıyoruz. 180 dakikamız kaldı. Emin adımlarla şampiyonluğa ilerliyoruz. Camiamız, hepimiz kenetlendik, şampiyon olmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. İkinci yarı iyi oynamasak da 3 puanı almasını bildik. Camiamıza hayırlı olsun, taraftarlarımıza da tekrar teşekkür ediyorum bizi burada yalnız bırakmadılar. Malatya maçı zor bir maç taraftarlarımızı 55 bin kişilik statta görmek istiyoruz. Futbolcularımız istiyor. Son iki maçımız kalıyor, Malatya ve Göztepe maçları. Bunun ciddiyetinde ve bilincindeyiz ona göre hazırlanıyoruz. Allah’ın izniyle şampiyon olacağız” dedi.

“BİR KAZA OLMAZSA ŞAMPİYONLUĞU GÖĞÜSLEYEN TARAF OLACAĞIZ”

Gündüz oynanan maçta Fenerbahçe’nin kazanmasının oyuncular üzerinde bir stres oluşturup oluşturmadığının sorulması üzerine Albayrak, “Hayır, biz kendi maçlarımıza bakıyoruz rakiplerimize değil. Herkes kazanmak için uğraşıyor, oynuyor. Biz de kazanmak için oynuyoruz. Biz kendi maçlarımızı kazandığımız takdirde zaten her şey bizim elimizde. Bir beraberlik hakkımız vardı iki maçta bir beraberlik bir galibiyette de Allah’ın izniyle şampiyon oluyoruz. Bir kaza olmazsa şampiyonluğu göğüsleyen taraf olacağız” diye cevap verdi.

"AKILLI OYNADIK 3 PUANI ALMASINI BİLDİK"

Maçın oldukça gergin geçmesini de değerlendiren Albayrak, “Akhisarspor kümeye düşmemek için mücadele ediyor. Onların da perşembe günü final maçları var. Tabii ki tam kadro çıkacaklar. Puan veya puanlar almak için ellerinden geleni yapacaklar ama biz şampiyon olmak istiyoruz. Kümeye düşmek gibi bir sıkıntımız yok, şampiyon olmak istiyoruz. Bizim onun için daha fazla puana ihtiyacımız var. İstediğimiz 3 puanı almasını bildik, akıllı oynadık ve 3 puanı da aldık” şeklinde konuştu.

“SEÇİMDEN ÖNCE ŞAMPİYONLUK BENİM İÇİN ÇOK ÇOK DAHA ÖNEMLİ”

4 adaylı Galatasaray seçimlerinin sorulması üzerine Albayrak şunları söyledi:

“Benim için şampiyonluk seçimden daha önemli. Biz şampiyon olalım da kim kazanırsa kazansın. Bizim kazanmamızı çok isterim. Florya’daki o sıcak oluşumun, o birlik ve beraberliğin bozulmasını istemiyorum. 2013-2014 yıllarında çok güzel bir ekip oluşturmuştuk. O ruhu yeniden burada oluşturduk. Yeni dönemde yapacağımız ve kafamızdaki transferlerle beraber Florya bambaşka bir hal olacak. Ekibin, bu ruhun bozulmasını tabii ki istemem ama onu da Galatasaray Kongre üyeleri bilir. Aday olan bütün arkadaşlara başarılar diliyorum. Seçimden önce şampiyonluk benim için çok çok daha önemli.”

“5. YILDIZI DA BERABER ALACAĞIZ İNŞALLAH

Bir gazetecinin Galatasaray’ın elde ettiği büyük başarılarda hep kendisinin de olduğu ve bunun sırrının ne olduğunu sorması üzerine Albayrak şunları söyledi:

“Her şey çalışarak oluyor. Çalışmadan bir şey olmuyor. Çok detaylara kadar iniyoruz. Fatih hocayla beraber gecemizi, gündüzümüze katıyoruz. En ince noktalara kadar inip iyi bir oluşum sağlıyoruz. Futbolcular üzerinde iyi bir atmosfer oluşturuyoruz. Onun için diyorum ki Florya’nın havasını bozmamak lazım, Galatasaray’a zarar vermemek lazım. Galatasaray’la uğraşanlar çok fazla. Bir de içimizde bölünmüşlük yapmayalım. Onun için inşallah kazanan yine Galatasaray olacak ama önemli olan şampiyonluk kupasını almak. 5’te 5 olacak Allah’ın izniyle. 5. gelişimde de 5 şampiyonluk olacak. 3. yıldızda, 4. yıldızda vardım inşallah 5. yıldızı da beraber alacağız.”

(Sadık Cangel - Aykut Yeniçağ - Sinan Yeniçeri - Önder Aydın/İHA)