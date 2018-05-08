Şampiyon güreşçileri kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 5 altın ve 8 bronz madalya kazanan milli güreşçileri kabul etti.

Rusya Federasyonu’na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’nde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 5 altın ve 8 bronz olmak üzere toplamda 13 madalya kazanan milli güreşçiler, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmanın ardından, milli güreşçileri kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, millileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

(İHA)