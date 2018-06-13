Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 27°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
94541
ALTIN
196.330
DOLAR
4.6810
STERLİN
6.2379
EURO
5.4511
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Şampiyon Fenerbahçe Doğuş kupasını aldı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Finali’nde Tofaş’ı 4-1’le geçerek üst üste 3. şampiyonluğunu kazanan Fenerbahçe Doğuş, taraftarı önünde şampiyonluk kupasını kaldırdı.

13 Haziran 2018 Çarşamba 23:43
Şampiyon Fenerbahçe Doğuş kupasını aldı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Finali’nde Tofaş’ı 4-1’le geçerek üst üste 3. şampiyonluğunu kazanan Fenerbahçe Doğuş, taraftarı önünde şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Finali 5. maçında Tofaş’ı 94-64 mağlup ederek seriyi 4-1’e getiren ve şampiyonluğa uzanan Fenerbahçe Doğuş, kupasını aldı. Taraftarı önünde kupasını kaldıran sarı-lacivertliler büyük coştu yaşadı. Kupa seremonisinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Fenerbahçe’nin eski yöneticisi Ozan Balaban da yer aldı. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu’nun verdiği kupayı Fenerbahçe Doğuş Kaptanı Melih Mahmutoğlu kaldırırken, tribünlerde de büyük coşku vardı.

(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu /İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fenerbahçe Doğuş’a tebrik
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fenerbahçe Doğuş’a tebrik
Potada şampiyon Fenerbahçe Doğuş
Potada şampiyon Fenerbahçe Doğuş
Ve Fenerbahçe şampiyon
Ve Fenerbahçe şampiyon
"Biz eğrileri doğru yere getirdik"
"Biz eğrileri doğru yere getirdik"
Galatasaray, UEFA anlaşmasını KAP’a bildirdi
Galatasaray, UEFA anlaşmasını KAP’a bildirdi
Fikret Orman: "Oğuzhan imzaladı
Fikret Orman: "Oğuzhan imzaladı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim