Samet Aybaba: Skoru oyuncular belirliyor

Göztepe’ye 1-0 mağlup oldukları maçın ardından konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, oyuna iyi başlayamadıklarını ifade ederek, ligde takımların değil, oyuncuların skoru belirlediğini söyledi.

Spor Toto Süper Lig’de deplasmanda Göztepe’ye 1-0 yenildikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Demir Grup Sivasspor’un Teknik Direktörü Samet Aybaba, oyuna iyi başlayamadıklarını anlattı. Futbolu iyi oynayıp, dikine hızlı ataklarla çıkan bir takım olduklarını ancak bunları Göztepe’ye karşı gerçekleştiremediklerini dile getiren Aybaba, “Ligde takımlar değil de oyuncular skoru belirliyor. Geçen hafta Robinho’nun yaptığını bu hafta Demba Ba yaptı. Önümüzdeki hafta Antalyaspor maçı var artık ona odaklanacağız” dedi.

(Ali Gözeten - Sinan Yeniçeri/İHA)