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Sakıb Aytaç Kayserispor’da

Kayserispor, geçen sezonu Antalyaspor’da tamamlayan Sakıb Aytaç’la 2 yıllık sözleşme imzaladı.

05 Haziran 2018 Salı 17:10
Sakıb Aytaç Kayserispor’da

Kayserispor, geçen sezonu Antalyaspor’da tamamlayan Sakıb Aytaç’la 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Futbol kariyerine Dardanelspor’la başlayan 26 yaşındaki oyuncu daha sonra sırasıyla Gençlerbirliği, Denizlispor, Tavşanlı Linyitspor ve Antalyaspor takımlarının formalarını terletti. Geçen sezon Antalyaspor’la Süper Lig’de 29 karşılaşmada mücadele eden Sakıb Aytaç yüzde 80 pas ortalaması, 4 asist gibi başarılı istatistiklerle sezonu tamamladı. Geçen sezonu Antalyaspor’da tamamlayan sporcu, Kayserispor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

(İHA)
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