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“Sahamızda kaybetmek üzücü”

Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada, “Kendi sahamızda şansız bir maç kaybettik” dedi.

12 Mart 2018 Pazartesi 22:42
“Sahamızda kaybetmek üzücü”

Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada, “Kendi sahamızda şansız bir maç kaybettik” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında T.M. Akhisarspor, evinde konuk ettiği Trabzonspor’a 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan T.M. Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, “Sahamızda kaybetmek üzücü. Maça başlamadan önce çok farklı düşünüyorduk. Maç içinde istediğimiz gibi gitmedi. Maçın başında iyi başladık, devamında çıkarken kaptırdığımız toplar tehlike oluşturdu. Ayağımızdaki topları rakibe verdik ve kalemize geldiler. Belli bölümlerde zorlandık. İlk yarının sonlarına doğru inşallah 0-0 devreye gireriz dediğim oldu ama son dakikada gol yedik. Gol pozisyonunda Mustafa kendisine faul yapıldığını söylüyor. Bulunduğum noktadan ben tam göremedim. İkinci yarıya oyuncu değişiklikleriyle başladık. Rakip kaleye gitmeye başladık. Maçta 10 dakikalık bir sürede rakip üzerinde baskı kurduk. Yine çıkarken kaptırdığımız bir top kalemizde gol oldu. Daha sonra yine bir faulden gol yedik. Arkasından son dakikalarda biz bir gol bulduk. Trabzonspor’un maçı bizden daha çok istediğini, bizden daha iyi oynadığını gördük. 4 maç arka arkaya kazanmıştık. Burada belki hangi hakemi istemezsiniz deselerdi Ümit Öztürk’ü istemeyiz derdik. Rakip, özellikle bizim lehimize faul verilmediğini görünce daha sert ve istekli oynadılar. Genel olarak baktığımızda bütün kararlarını rakipten yana kullandı. Maçın çok içinde değildi. Sonuç olarak kendi sahamızda şansız bir maç kaybettik. Bundan sonra yarından itibaren Gençlerbirliği maçına hazırlanmaya başlayacağız” dedi.

(Önder Aydın - Sadık Cangel - Barış Gezici /İHA)
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