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“Sahada kora kor rekabet, saha dışı yapıcı rekabet”

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfı’nın iftarından sonra yaptığı açıklamada, “Sahada kora kor rekabet, saha dışı yapıcı rekabet. Niçin yapıcı rekabet? İşin değerini, seyir zevkini, marka değerini arttırmak, dünyada daha tanınır hale getirmek için hepimizin birbirimizle konuşabilir olmamız lazım” dedi.

06 Haziran 2018 Çarşamba 23:15
“Sahada kora kor rekabet, saha dışı yapıcı rekabet”

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfı’nın iftarından sonra yaptığı açıklamada, “Sahada kora kor rekabet, saha dışı yapıcı rekabet. Niçin yapıcı rekabet? İşin değerini, seyir zevkini, marka değerini arttırmak, dünyada daha tanınır hale getirmek için hepimizin birbirimizle konuşabilir olmamız lazım” dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfı’nın Swiss Otel The Boshporuss Otel’de düzenlediği iftar yemeğine katıldı. Yemek sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Koç, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile bir araya gelmelerinin sorulması üzerine, “Şu soruyu sormak zorunda kalman bile işin ne kadar garip olduğunu gösteriyor. Fikret başkana teşekkür ediyorum, bizi ağırladığı için. Çok güzel sohbet ettik. Bu gibi toplantıları daha sık yapmamız lazım” şeklinde cevap verdi.

“SAHADA KORA KOR REKABET, SAHA DIŞI YAPICI REKABET”

Uzun bir aradan sonra Fenerbahçe’nin Kulüpler Birliği Vakfı organizasyonuna başkan düzeyinde katılmasının hatırlatılması üzerine Ali Koç, “Yola çıktığımızdan beri aynı şeyi söylüyoruz. Sahada kora kor rekabet, saha dışı yapıcı rekabet. Niçin yapıcı rekabet? Hepimizi ilgilendiren bir konu. İşin değerini, seyir zevkini, marka değerini arttırmak, dünyada daha tanınır hale getirmek için hepimizin birbirimizle konuşabilir olmamız lazım. Size garip gelen şeyler bana normal geliyor” diye konuştu.

(Oğuzhan Ort - Bora Akyol/İHA)
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