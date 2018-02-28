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Rus sporcu dopingli çıktı: Bronz madalya Türkiye’ye geldi

2017 yılında Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen son Dünya Şampiyonasında Greko-Romen stil 75 kiloda mücadele eden Aleksadr Chekhirkin’de doping tespit edildi.

28 Şubat 2018 Çarşamba 20:58
Rus sporcu dopingli çıktı: Bronz madalya Türkiye’ye geldi

2017 yılında Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen son Dünya Şampiyonasında Greko-Romen stil 75 kiloda mücadele eden Aleksadr Chekhirkin’de doping tespit edildi.

Rus sporcuda doping çıkması sonucu 5. olan Fatih Cengiz’de 3. olmuş oldu. Bu sonuçla madalyalara 1 bronz daha eklenen Türkiye milli takımı da 36 puanla Dünya 2. oldu. Doping skandalı sonrasında Rusya 3 madalya, İran 3 madalya, Türkiye 4 madalya ile şampiyonayı tamamlamış oldu.

Ancak Rusya ve İran altın madalya alamazken, Türkiye 2 altın madalyanın sahibi olmuştu. Eğer puanlama yeni sisteme göre yapılmış olsa Türkiye takım sıralamasında ilk sırada yer alacaktı. UWW geçtiğimiz aylarda Greko-Romen milli takımımızı 2017 yılının en başarılı takımı olarak seçmişti.

Rus sporcuya 4 ay men cezası verilmesi ise tepkiyle karşılandı. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın yaptığı açıklamada, doping konusunda sıfır tolerans uyguladıklarını ve bu tip olaylarla karşı karşıya kalmadıklarını belirterek, “Tüm dünya bizim bu konudaki çalışmalarımızı takdir ediyor. Rus güreşçinin dopingli çıkması tam bir skandaldır. Ama bu bizim 1 madalya daha alarak takım sıralamasında 2. olmamızı sağladı. Üstelik bu sene uygulamaya giren UWW kuralları geçen sene uygulansa açık ara birinci olacaktık. Çünkü 4 madalyamızın 2’si altın. İlk iki sırayı alan Rusya ve İran’ın altın madalyaları yok. Bu bizim için sevindirici bir durum. 2017 yılında Greko-Romen milli takımımız son derece başarılı olmuş ve Dünya Güreş Birliği (UWW) tarafından en başarılı ülke seçilmişti. Diğer yandan Rus sporcu dopingli çıktı fakat verilen ceza çok komik. Sadece 4 ay men cezası geldi. Adeta önümüzdeki yılki dünya şampiyonasında mücadele etmesi için uğraş verilmiş. Daha önceki yıllarda çıkan doping olaylarından sonra verilen cezalarla örtüşmüyor, verilmesi gereken ceza 4 ay değil 4 yıl olmalıydı ve bence bu büyük bir skandal” şeklinde konuştu.
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