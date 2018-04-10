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Roma yarı finalde

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Roma sahasında Barcelona’yı 3-0 mağlup ederek yarı finale çıktı.

10 Nisan 2018 Salı 23:58
Roma yarı finalde

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Roma sahasında Barcelona’yı 3-0 mağlup ederek yarı finale çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Roma sahasında Barcelona ile karşılaştı. Mücadeleden 3-0 galip yarılan Roma turladı.

Roma ilk golünü 6. dakikada Edin Dzeko ile bulurken devre de bu skorla tamamlandı. 58. dakikada penaltıdan Daniele De Rossi’nin bulduğu gol ile farkı 2’ye çıkaran Roma, 82. dakikada ise Cengiz Ünder’in asistinde Kostas Manolas’ın ağları sarsması ile mücadeleden 3-0 galip ayrıldı. İlk maçta sahasında Barcelona’ya 4-1 mağlup olan Roma, rövanşta Barcelona’yı 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Roma’da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder 73. dakikada Patrik Schick’in yerine oyuna dahil oldu.

(İHA)
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