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Rodallega sessizliğini Beşiktaş maçında bozmak istiyor

Beşiktaş’ı boş geçmeyen Trabzonspor’un sessiz golcüsü Hugo Rodallega, Spor Toto Süper Lig’de süren 86 günlük gol hasretini siyah-beyazlı takım karşısında bozmak istiyor. Cezalı Burak Yılmaz’ın yokluğunu iyi değerlendirmek isteyen Kolombiyalı golcü, Beşiktaş’a patlama yaparak kendini bulmayı hedefliyor.

02 Mart 2018 Cuma 10:30
Rodallega sessizliğini Beşiktaş maçında bozmak istiyor

Beşiktaş’ı boş geçmeyen Trabzonspor’un sessiz golcüsü Hugo Rodallega, Spor Toto Süper Lig’de süren 86 günlük gol hasretini siyah-beyazlı takım karşısında bozmak istiyor. Cezalı Burak Yılmaz’ın yokluğunu iyi değerlendirmek isteyen Kolombiyalı golcü, Beşiktaş’a patlama yaparak kendini bulmayı hedefliyor.

Spor Toto Süper Lig’de Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak olan zorlu karşılaşmada, bordo-mavililerin golcü oyuncusu Burak Yılmaz’ın cezalı olması nedeniyle sıkıntı yaşayan Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Beşiktaş’ı boş geçmeyen takımın diğer golcüsü Rodallega’yı yakın markaja aldı. Siyah-beyazlı takıma karşı forma giydiği 5 maçta 5 kez fileleri havalandıran takımın diğer golcüsü Rodallega’da, kendini zorlu müsabakaya hazırlıyor. Tecrübeli teknik adam, fazla forma şansı bulamadığı için moralsiz olan Kolombiyalı golcüyle özel bir görüşme yaparak zorlu müsabakaya motive etmeye çalışıyor.

BEŞİKTAŞ’A PATLAYACAK

Trabzonspor’un forvet oyuncusu Hugo Rodallega, bu sezon Spor Toto Süper Lig’de 16 maçta forma giymesine rağmen uzun süre alamadı. 379 dakika sahada kalan golcü oyuncu 4. kez fileleri havalandırdı. Rodallega, ligde Trabzonspor’un Kasımpaşa’yı 3-0 ve Gençlerbirliği’ni 3-1 mağlup ettiği maçlarla birlikte Göztepe’ye 3-2 yenildiği ve Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada 1’er gol attı. En son golünü deplasmanda bordo-mavililerin Kasımpaşı’yı 3-0 mağlup ettiği maçta atan Kolombiyalı golcü, söz konusu maçın ardından ligde henüz golle tanışmadı.

Hugo Rodallega, Beşiktaş’a karşı forma giydiği 5 maçta 5 gol attı. Golcü oyuncu, Trabzonspor forması altında ise siyah-beyazlı takıma karşı boşu bulunmuyor. Rodallega, bordo-mavili takımın formasıyla çıktığı 2 maçta da 2 gol attı.

Kolombiyalı golcünün Beşiktaş maçları ise şöyle:

2015-2016 sezonu

Beşiktaş - Akhisarspor: 0-2

Akhisarspor - Beşiktaş:3-3 (Rodallega 3 gol)

2016-2017 sezonu

Akhisarspor - Beşiktaş:0-2

Trabzonspor - Beşiktaş:3-4 (Rodallega 1 gol)

2017-2018

Beşiktaş - Trabzonspor: 2-2 (Rodallega 1 gol)

(Gökmen Şahin/İHA)
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