Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
parçalı bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
118672
ALTIN
162.318
DOLAR
3.7754
STERLİN
5.2718
EURO
4.6302
Grip için antibiyotik kullanmayın
Son Dakika
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Verem hastalığının 8 belirtisi
Verem hastalığının 8 belirtisi
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar

Robinho, Sivas’ta coşkuyla karşılandı

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor’un kadrosuna kattığı dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Robinho, Sivas’ta coşkuyla karşılandı.

23 Ocak 2018 Salı 15:01
Robinho, Sivas’ta coşkuyla karşılandı

Sivasspor’un prensip anlaşmasına vardığı 33 yaşındaki Robinho Sivas’a geldi. İstanbul’dan tarifeli uçakla ailesiyle birlikte Sivas’a gelen Robinho’yu Asbaşkan Faruk Taşseten ve bazı yöneticiler karşıladı. Robinho’yu Nuri Demirağ Havalima’nında bekleyen taraftarlar Brezilyalı oyuncuya sevgi gösterilerinde bulunarak tezahüratlar yaptı. Meşaleler yakan taraftarların yoğun ilgisi arasında Brezilyalı oyuncu kendisini bekleyen araca binmekte zorluk yaşadı.

Havalanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Robinho, "Bana anlatılan projeden oldukça etkilendim. Benim için çok doğru bir adım olduğunu düşünüyorum. Çok mutluyum. Bu kadar soğuk bir havaya rağmen beni karşılamaya gelenlere teşekkür ediyorum. Sabırsızlıkla kulübe gitmeyi bekliyorum" dedi. Brezilyalı yıldız transfer sürecinde Roberto Carlos ve Cicinho ile konuştuğunu söyledi.

Robinho, sağlık kontrolünden geçtikten sonra Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda düzenlenecek imza töreninin ardından kendisini 1.5 yıllığına kırmızı-beyazlı formaya bağlayacak sözleşmeye imza atacak.

Son Güncelleme: 23.01.2018 15:12
Anahtar Kelimeler:
Robinho SivasDemir Grup Sivasspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Evkur Yeni Malatyaspor 3 futbolcu transfer etti
Evkur Yeni Malatyaspor 3 futbolcu transfer etti
Abdi İpekçi Spor Salonu’nun yıkım çalışmaları başladı
Abdi İpekçi Spor Salonu’nun yıkım çalışmaları başladı
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı biletleri ne kadar?
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı biletleri ne kadar?
Beşiktaş’ta gözler transfere çevrildi
Beşiktaş’ta gözler transfere çevrildi
Galatasaray’da sakatlığı bulunan Gomis kadroda yok
Galatasaray’da sakatlığı bulunan Gomis kadroda yok
Galatasaray'ın yeni başkanı Mustafa Cengiz kimdir, ne iş yapıyor?
Galatasaray'ın yeni başkanı Mustafa Cengiz kimdir, ne iş yapıyor?
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim