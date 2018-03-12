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Robben’den Beşiktaş taraftarına övgü

Bayern Münih’in yıldız oyuncusu Arjen Robben, ilk maçtaki skor avantajını unutmaları gerektiğini belirterek, "İstanbul’da büyük bir atmosfer var ve bu özel stadın keyfini çıkarmalıyız" dedi.

12 Mart 2018 Pazartesi 14:54
Robben’den Beşiktaş taraftarına övgü

Bayern Münih’in yıldız oyuncusu Arjen Robben, ilk maçtaki skor avantajını unutmaları gerektiğini belirterek, "İstanbul’da büyük bir atmosfer var ve bu özel stadın keyfini çıkarmalıyız" dedi.

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşı için İstanbul’a gelecek olan Bayern Münih, yarın Atatürk Havalimanı’na inecek. 5-0 biten ilk maçın rövanşı için hazırlıklarına başlayan Alman ekibinde yıldız isimler, açıklamalarda bulundu. İyi oynamak istediklerini belirten savunmanın önemli ismi Mats Hummels, "Sıcak bir atmosfer olacak ve kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Beşiktaş’ı hiçbir şekilde hafife almayacaklarını söyleyen Thomas Müller, "Biz gezi yapmak için İstanbul’a gitmiyoruz. Şampiyonlar Ligi’nde bu maçı da kazanarak üst tura çıkmak istiyoruz. Yüzde 100 ciddi bir futbol sergileyeceğiz" açıklamasını yaptı.

ROBBEN: "0-0 GİBİ BAŞLAMAMIZ GEREKİYOR"

İlk maçta elde edilen 5-0’lık skoru unutmaları gerektiğini söyleyen Hollandalı yıldız Arjen Robben, "İstanbul’daki maça 0-0 başlamamız gerekiyor. 5-0’lık skor tabii ki rahatlamamıza neden olabilir ama futbolda her şey mümkün. Bizi, Beşiktaş’ın stadı Vodafone Park’ta muazzam bir atmosfer bekliyor. Çok özel bir stat. Bu özel stadın keyfini çıkarmalıyız ama aynı zamanda dikkatimizin de dağılmasına izin vermemeliyiz" ifadelerini kullandı.

(İHA)
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