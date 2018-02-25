Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
kapalı
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
117522
ALTIN
161.931
DOLAR
3.7875
STERLİN
5.2900
EURO
4.6596
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Rize’de gollü beraberlik

TFF 1. Lig’in 24. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Tetiş Yapı Elazığspor’u konuk etti. Mücadele 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.

25 Şubat 2018 Pazar 17:56
Rize’de gollü beraberlik

TFF 1. Lig’in 24. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Tetiş Yapı Elazığspor’u konuk etti. Mücadele 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

12. dakikada sol kanattan Mehmet Uslu’nun ortasında ceza sahası içinde Samudio kafayla topu ağlarla buluşturdu. 1-0

27. dakikada Recep Niyaz’ın ceza sahası dışı sağ çaprazından sert şutunda kaleci Ahmet Sabri kurtardı.

37. dakikada Samudio’nun kaleci Ahmet ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda pasını Koray’ı çıkardı. Bu oyuncunun şutunda savunma meşin yuvarlağı kornere attı.

56. dakikada Da Silva’nın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Murat’ın kafa vuruşunda top auta çıktı.

90. dakikada Tetiş Yapı Elazığspor penaltı kazandı. Penaltı atışını kullanan Hora, topu ağlara yolladı. 1-1

KÜNYE

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Özgüç Türkalp xxx, Engin Erdem xxx, Mehmet Emin Tuğral xxx

Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Ramos xxx, Mehmet xxx, Recep xxx, Saadane xxx, Samudio xxx (Turgut Doğan dk. 88 ?), Süleyman xx (Oğulcan dk. 72 xx), Koray xxx, Orhan xx, Abdullah x (Lincoln dk. 46 x), Vedat xx

Yedekler: Kaya, Cihan, Robin, Galip, Özgür, Ümit, Furkan

Teknik Direktörü: İbrahim Üzülmez

Tetiş Yapı Elazığspor: Ahmet Sabri xx, Alpaslan xx (Mertahan Caner dk. 47 xx), Elmar xx, Hora xxx, Diarra xxx, Mehmet xx, Murat xxx, Canberk xxx, Muhamed xx (Kadir dk. 56 xx), Orhan xxx, Da Silva xx (Sezgin dk. 90+3 ?)

Yedekler: Ahmet, Nana Darko, Adem, Fatih Serkan, Ali Fırat, Emre, Halil İbrahim

Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar

Goller: Samudio (dk. 12), (Çaykur Rizespor), Hora (dk. 90 pen.) (Tetiş Yapı Elazığspor)

Sarı kartlar: Ramos, Recep, Samudio, Gökhan, Saadane (Çaykur Rizespor), Alpaslan, Diarra, Murat, Mertcan Caner (Tetiş Yapı Elazığspor)

(Kubilay Ateş - Hasan Fehmi Demir/İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ali Koç Vodafone Park’ta
Ali Koç Vodafone Park’ta
“Sezon sonunda iyi bir pozisyonda olacağız”
“Sezon sonunda iyi bir pozisyonda olacağız”
Samet Aybaba: Skoru oyuncular belirliyor
Samet Aybaba: Skoru oyuncular belirliyor
Vodafone Park’ta 11’ler belli oldu
Vodafone Park’ta 11’ler belli oldu
Beşiktaş’ta derbi öncesi Oğuzhan şoku
Beşiktaş’ta derbi öncesi Oğuzhan şoku
Göztepe evinde Sivas’ı devirdi
Göztepe evinde Sivas’ı devirdi
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim