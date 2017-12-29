Rıza Çalımbay: "Trabzon’u daha iyi yerlere taşıyacağız"

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay 50. Yıl Cumhuriyet Feridun Tümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde söyleşiye katıldı. Söyleşide öğrencilerle bir araya gelen Çalımbay futbolu sadece Beşiktaş’ta oynadığını ifade ederek, “Futbolu bıraktıktan sonra Milli Takım’da Mustafa Denizli ile birlikte göreve başladım. Gittiğimiz yer her zaman bize gül bahçesi gibi gelmedi ve dikenli bahçeler de vardı. Trabzonspor’a giderken kriz olduğunu biliyorduk. Trabzon’un kadrosu dışarıdan çok iyi ama içine girdiğinizde sıkıntılar olduğunu görüyorsunuz ve bu sıkıntılar sahaya da yansıyor. Biz zamanla bu sıkıntıları oyuncu arkadaşlarla tanışıp aşıyoruz. Antrenman tekniklerini değiştirip başarıyı getiriyoruz. Trabzon’un muhteşem bir taraftarı var ve bunların desteği ile yönetimin desteği birleşince oyuncular da oynamak istiyor. Trabzon’daki en büyük çıkışımız Galatasaray maçıyla oldu. Galatasaray maçının bizim için bir çıkış maçı olacağını ve bununla moral bulacağımızı ben oyunculara söyledim. Galatasaray maçını kazandığımızda taraftara ve oyunculara güven geldi. Bu galibiyetten sonra da belli bir seri yakaladık. Devre arasında gereken takviyeleri yapıp Trabzon’u daha iyi yerlere taşıyacağız” diye konuştu.

“BONGONDA’DAN FAYDALANAMADIK”

Bongonda’dan bir türlü faydalanamadıklarını anlatan Çalımbay, “Oyun anlayışı bize biraz ters geldi. Kendisi gayet mükemmel bir oyuncu ama top sadece oyuncunun ayağındayken oynanmıyor. Futbol iki yönlü bir oyun hem defansif oynaman hem de gol atman lazım. Bizim en büyük yaşadığımız sıkıntı çok futbolcumuz olması aynı mevkilerde ve bu yüzden bazı arkadaşlar forma giyemiyor. Biz de bu yüzden Bongonda’ya izin verdik takımdan ayrılması için. Büyük bir ihtimalle Bongonda takımdan ayrılacak” ifadelerini kullandı.

“YABANCI SAYISI FAZLA”

Yabancı sayısının fazla olduğunu ifade eden Çalımbay, “Geçtiğimiz günlerde Galatasaray 11 yabancı oyuncu ile sahaya çıktı ve antrenörde yabancı. Bence gelecek yabancılar için bir kriter konulmalı. Örneğin İngiltere’de belli bir sayıda Milli Takımda oynayamıyorsan İngiltere liglerinde forma giyemiyorsun. Böyle kriterler olursa Milli Takımımız zarar görmez” diye konuştu.

“FENERBAHÇE’Yİ 4-3 YENDİĞİMİZ MAÇI UNUTAMIYORUM”

Beşiktaş’ın başındayken Fenerbahçe’yi 4-3 yendikleri maçı unutamadığını söyleyen Rıza Çalımbay, “Tabi ki Fenerbahçe bizi yenebilir biz de yenebiliriz. Son 25 dakikada kalecimiz kırmızı kart görünce Pancu’yu kaleye koyduk. O gün bize güzel bir sürpriz yaptı oyuncularımız. 11 kişi yapamadığımız şeyi 10 kişi yaptık ve kalecimiz Pancu’ydu. Bunu antrenörlük hayatımda unutamıyorum” dedi.

“TRABZON’DA ÇALIŞMAKTAN MUTLUYUM”

Trabzon’da çalışmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Çalımbay, “Biz bir yere gitmeden önce ekibimizle görüşüyoruz ve ona göre karar alıyoruz. Trabzon’a gitmek için tereddüt etmedik. Gönül isterdi ki sezon başında Trabzon’da olup kendi takımımızı kurup yolumuza devam etmek. Ama olmadı. Şimdi de kaybolmuş hiçbir şey yok. Konya, Fenerbahçe ve Göztepe maçlarını çok iyi şekilde bitirirsek iyi şeyler başarmış olacağız” şeklinde konuştu.

“MAS TAKIMDAN AYRILACAK”

Emmanuel Mas’ın takımdan ayrılmak istediğini açıklayan Çalımbay, “Ailesiyle Arjantin’de yaşamak ve Milli Takım’da oynamak için takımdan ayrılmak istiyor. Biz de izin verdik, arkadaş gitmek istiyorsa bırakalım diye. Büyük ihtimalle ayrılacak” dedi.

“VİDEO HAKEM SİSTEMİ’Nİ DENEMEK LAZIM”

Video Hakem Sistemi’nin denenmesi gerektiğini dile getiren Çalımbay, “İleride denemedik pişman olmayalım diye uygulamamız lazım. Video Hakem’de hata yapabilir çünkü orada da hakemler karar verecek” açıklamasını yaptı.

“MİLLİ TAKIM ESKİDEN DAHA İYİYDİ”

Milli Takım’ın eskiden çok daha iyi olduğunu vurgulayan Çalımbay, “futbolun içinde zaman zaman düşüş ve çıkışlar olabiliyor. Bunlardan ders çıkarmamız lazım. Bunlardan ders çıkartabilirsek önümüzdeki turnuvalarda oluruz. Türkiye’de çok kaliteli oyuncular var ama geçmişten ders almamız gerekiyor” şeklinde konuştu.