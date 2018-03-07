Real Madrid ve Liverpool çeyrek finalde

Real Madrid ve Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale yükselen ilk takımlar oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk çeyrek finalistler belli oldu. 5-0’ın rövanşında Porto’yu ağırlayan Liverpool, golsüz sona eren maçın sonunda tur atlayan taraf oldu. İlk maçı evinde 3-1 kazanan Real Madrid ise Neymar’sız Paris Saint Germain’i deplasmanda da 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Sakatlığı nedeniyle ülkesinde ameliyat olan Neymar’ın forma giymediği PSG - Real Madrid mücadelesinde ilk yarı golsüz geçildi. İspanyol ekibi 51. dakikada Cristiano Ronaldo’nun golü ile 1-0 öne geçti. PSG’de Marco Verratti 66. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kalınca Fransız ekibi moral olarak çökmesine rağmen, 71. dakikada yaşanan karambolde Edinson Cavani ile golü buldu. Maçtaki son sözü ise Real Madrid’den Carlos Casemiro 80. dakikada söyledi. Real Madrid 3-1’in rövanşında aldığı 2-1’lik galibiyetle çeyrek finalist oldu.

Gecenin diğer maçında ise Liverpool deplasmanda 5-0 kazandığı maçın rövanşında Porto’yu ağırladı. İlk maçtaki skorun rahatlığı ile sahaya çıkan Liverpool rakibi karşısında fazla etkili olamadı. Porto’ya da skor şansı tanımayan Jürgen Klopp’un öğrencileri 90 dakika sonunda bir üst tura yükselen ekip oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Son 16 Turu heyecanı bu akşam oynanacak maçlarla devam edecek. Günün karşılaşmaları şöyle:

22.45 Manchester City (4) - Basel (0)

22:45 Tottenham (2) - Juventus (2)

(İHA)