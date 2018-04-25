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Real Madrid avantajı kaptı

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Real Madrid, Almanya deplasmanında Bayern Münih’i 2-1 mağlup ederek tur avantajını kaptı.

25 Nisan 2018 Çarşamba 23:59
Real Madrid avantajı kaptı

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Real Madrid, Almanya deplasmanında Bayern Münih’i 2-1 mağlup ederek tur avantajını kaptı.

Allianz Arena’da Alman devi Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Real Madrid’i konuk etti. İlk gol perdesini ev sahibi ekip açtı. 28. dakikada Rodriguez’in pasında topla buluşan Kimmich, ağları sarsarak skoru 1-0 yaptı. 45. dakikada Real Madrid, Marcelo’nun golüyle skoru eşitledi ve iki takım soyunma odasını 1-1’lik skorla girdi. İkinci yarıda da tempo oldukça yüksekti. 57. dakikada Vazquez’in ortasında Asensio, şık bir golle İspanyol ekibini 2-1 öne geçirdi. İlerleyen dakikalarda iki takımın da ataklarından sonuç çıkmayınca Real Madrid sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla Zidane’ın öğrencileri tur kapısını araladı. İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 1 Mayıs’ta TSİ 21.45’te Santiago Bernabeu’da oynanacak.

(İHA)
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