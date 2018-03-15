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Rakip CSKA Moskova

Fenerbahçe Doğuş, THY Euroleague’in 26. haftasında yarın evinde lider CSKA Moskova ile mücadele edecek.

15 Mart 2018 Perşembe 12:47
Rakip CSKA Moskova

Fenerbahçe Doğuş, THY Euroleague’in 26. haftasında yarın evinde lider CSKA Moskova ile mücadele edecek.

THY Euroleague’in 26. haftasında Fenerbahçe Doğuş, yarın saat 20.45’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda Rusya temsilcisi CSKA Moskova ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 25 haftada sarı-lacivertliler, 18 galibiyet ve averajla üçüncü sırada yer alırken, Moskova ise 20 galibiyetle liderlik koltuğunda oturuyor.

14. RANDEVU

Fenerbahçe ile CSKA Moskova, bugüne kadar Euroleague’de 13 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda 6 kez sarı-lacivertliler parkeden galip ayrılırken, Rus ekibi ise 7 kez rakibini mağlup etti. Ligin ilk yarısında Rusya’da oynanan maçta gülen taraf 95-93’lük skorla Fenerbahçe olmuştu.

İki takım arasında oynanacak karşılaşmayı Daniel Hierrezuelo (İspanya), Damir Javor (Slovenya) ve Carmelo Paternico (İtalya) hakem üçlüsü yönetecek.

(Oğuzhan Ort/İHA)
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