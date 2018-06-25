Quaresma manşetlerde

Dünya Kupası’nda grubun son maçında Portekiz, İran’la 1-1 berabere kalırken, takımının tek golünü atan Quaresma, Portekiz basınında manşetlere çıktı.

İran karşısında oynadığı futbolla maçın adamı seçilen ve attığı müthiş golle tribünleri ayağa kaldıran Beşiktaş’ın yıldız oyuncusu Ricardo Quaresma, Portekiz basınında manşetlere çıktı. Portekiz’in en önemli gazetelerinden Abola, Quaresma’nın attığı trivela gol için ’Sansasyonel’ ibaresini kullandı. Quaresma’nın oyunun lideri olduğunu ifade eden gazete, "Yaptığı trivelayla stadyumu ayağa kaldıran Quaresma, İran karşısında oyunun lideri oldu" ifadesine yer verdi.

(Bozhan Memiş /İHA)