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Quaresma Fener’i avladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında sahasında karşılaştığı Fenerbahçe’yi 2. yarıda bulduğu gollerle 3-1 mağlup etti. Bu galibiyetle puanını 44’e yükselten siyah beyazlılar rakibiyle puanını eşitledi.

25 Şubat 2018 Pazar 21:08

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında sahasında karşılaştığı Fenerbahçe’yi 2. yarıda bulduğu gollerle 3-1 mağlup etti. Bu galibiyetle puanını 44’e yükselten siyah beyazlılar rakibiyle puanını eşitledi.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Dirar’ın sağdan ortasında Fabri müdahale etti, dönen topa Giuliano vurdu. Çizgi üzerinden Vida’nın çevirdiği topu Fernandao tamamladı ve takımını öne geçirdi. 0-1

20. dakikada Tosic’in hatalı pasında Mehmet Topal topla buluşup, pasını Fernandao’ya verdi. Brezilyalı futbolcu ceza sahası dışından yerden şutunu gönderdi ancak top az farkla dışarı gitti.

25. dakikada Quaresma’nın soldan kullandığı serbest vuruşta Babel müsait pozisyonda kafayı vurdu ancak top dışarı çıktı.

35. dakikada Quaresma Isla’dan sıyrılıp ceza sahasına girdi ve ayağının dışıyla şutunu çekti. Kameni son anda topu kornere gönderdi.

49. dakikada kazanılan korner atışında Quaresma pasını Gökhan’a verdi. Bu futbolcunun ceza sahası içine yaptığı ortada Vida gerilerden gelip yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

52. dakikada Mehmet Topal’ın pasında Fernandao kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kalesini terk eden Fabri gole izin vermezken, dönen topu uzun mesafeden Şener aşırttı, Medel çizgi üzerinden kafayla çıkardı.

53. dakikada Quaresma’nın kullandığı serbest vuruşta savunma uzaklaştıramadı. Boşta kalan topa Atiba vurdu ancak top dışarı çıktı.

65. dakikada Quaresma soldan bindirip ceza sahası içine gönderdi. Negredo’dan önce savunma son anda araya girerek tehlikeyi önledi.

73. dakikada Gökhan Gönül sağ kanattan ceza sahası içine ortasını gönderdi. Savunmaya rağmen iyi yükselen Negredo kafayı vurdu ancak top Kameni’de kaldı.

77. dakikada Negredo sol kanattan sürükledi. Savunmanın araya girmesine karşın İspanyol futbolcu topu sağ kanattaki Quaresma’ya aktardı. Bu futbolcu sağ çaprazdan ayağının dışıyla yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi. 2-1

90+4. dakikada savunmanın arkasına atılan topta Negredo boş alana hareketlendi ve müsait pozisyondaki Quaresma’ya pasını verdi. Bu futbolcu çaprazdan sert bir şutla farkı 2’ye çıkaran isim oldu. 3-1

KÜNYE

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Cüneyt Çakır x, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun x

Beşiktaş: Fabri xx, Gökhan xxx, Tosic xxx, Vida xxx (Negredo dk. 63 xxx), Adriano xxx, Atiba xxx, Medel xxx, Quaresma xxx, Tolgay xx, Babel xx (Necip dk. 85 ?), Love xx (Caner dk. 75 xx)

Yedekler: Tolga, Utku, Mustafa, Fatih, Lens, Alpay, Caner, Larin

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Fenerbahçe: Kameni xx, Isla x (Valbuena dk. 79 x), Neustadter xx, Neto xx, İsmail xx (Şener dk. 32 x), Mehmet Topal xx, Josef xx, Dirar x, Giuliano x, Aatif xx (Alper dk. 61 x), Fernandao xx

Yedekler: Volkan, Mehmet Ekici, Skrtel, Erten, Oğuz Kağan, Serhat, Soldado

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Goller: Fernandao (dk. 8) (Fenerbahçe), Vida (dk. 49), Quaresma (dk. 77 ve 90+4) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Isla, Şener (Fenerbahçe), Vida, Tolgay, Quaresma (Beşiktaş)

(Bozhan Memiş - Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu - Uygar Aydın - Bora Akyol/İHA)
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